Gheorghe Dincă a ieșit din penitenciarul Craiova. Unde se află acum? „Să nu i se întâmple vreo moarte subită” Detalii de ultim moment

Gheorghe Dincă a ajuns un nume cunoscut și temut de o țară întreagă după ce, cu câțiva ani în urmă, a comis atrocitățile din Caracal.

La doar câteva zile după ce s-a pronunțat sentința în cazul Caracal și a fost condamnat la 30 de ani de închisoare, Gheorghe Dincă a fost mutat din penitenciarul Craiova.

Gheorghe Dincă nu se mai află încarcerat la penitenciarul Craiova. [Sursa foto: Facebook ]

Gheorghe Dincă a ajuns la un spital-penitenciar

După ce a ispășit doi ani într-una dintre cele mai dure închisori din lume, și anume penitenciarul Craiova, Gheorghe Dincă a fost transferat.

Potrivit surselor, acesta a ajuns la penitenciarul Mioveni, din județul Argeș, notează FANATIK. Chiar dacă procedura de transfer este foarte obișnuită în cazul criminalilor încarcerați, în cazul lui Gheorghe Dincă această măsură ridică anumite semne de întrebare.

Având în vedere că, cel mai probabil, faza de apel a procesului se va judeca tot la Craiova, nu se știe cu exactitate de ce a fost mutat din locul în care și-a petrecut ultimii ani.

Sentința de condamnare la 30 de ani de închisoare în cazul lui Gheorghe Dincă nu este definitivă și nu s-a stabilit momentan nicio schimbare a regimului de detenție, mai notează sursa citată anterior.

Totuși, având în vedere că penitenciarul Mioveni funcționează în regim de spital, o posibilă explicație ar putea fi vârsta acuzatului, Gheorghe Dincă are 70 de ani, și faptul că acesta suferă de diabet.

Avocata familiei Melencu spune însă că mutarea lui Dincă de la Craiova are mai multe scopuri, iar unul dintre ele ar fi teama autorităților ca acesta să nu fie ucis.

„Sunt mai multe variante. Una ar fi pentru a preîntâmpina ce s-a întâmplat cu Marinel „Cocoș” (Bogdan Daniel Marinel, proxenet din Caracal n.r.), care a plasat fete inclusiv muncitorilor de la baza Deveselu. Acest Cocoș a murit subit, după ce a primit sentința pe fond. Dacă nu mă înșel, l-au găsit cu coloana ruptă. Și pentru a nu i se întâmpla și lui Dincă un „accident” de acest tip, au preferat să-l mute de acolo. Eu am verificat acest dosar, în el apar și câteva „uniforme militare”, dar s-a trecut rapid cu vederea acest lucru. Am încercat să-i găsesc familia, dar mi s-a spus că au plecat toți din țară. O altă variantă ar fi că Dincă să fie „prelucrat” de cei de la Capitală. Nu puteau să-l ducă la București, că era prea aproape și ar fi observat jurnaliștii că primește diverse vizite. Așa, l-au dus într-un loc mai discret, care să fie, totuși, aproape de București. De ce să fie „prelucrat”? Poate în legătură cu plângerea pentru tâlhărie pe care am făcut-o la Parchetul General (în cazul telefonului Luizei Melencu, care a trimis o notificare de prezență în cursul lunii august 2019, la mai multe luni după presupusa moarte a acesteia, n.r.) sau poate cu apelul în sine”, a declarat Carmen Obârșan, avocata familiei Melencu, pentru sursa citată.