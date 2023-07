Giani Kiriță a luat foc la adresa lui Florinel Coman după ce vedeta lui Gigi Becali a făcut gestul cu selfie din derby-ul FCSB-Dinamo! ”Îi luam buclele din cap”! Cu ce l-a amenințat fostul căpitan al câinilor roșii!”

In articol:

Giani Kiriță s-a supărat pe Florinel Coman după gestul de simulare a unui selfie făcut de vedeta de la FCSB în derby-ul Steaua Dinamo (scor 2-1) și a susținut că la mijloc este vorba de ”educație”!

”S-o lăsăm mai ușor pe asta cu inteligența, hai…”

Derby-ul FCSB-Dinamo l-a avut în prim-plan pe Florinel Coman! ”Șeptarul” lui Gigi Becali a jucat extraordinar de bine, iar, în repriza secundă, pentru a-și ”umilii” adversarii, a fost protagonistul unui moment mai puțin obișnuit pe terenul de fotbal. Fotbalistul a găsit pe suprafața de joc un telefon aruncat de un fan al „câinilor” și a încercat să își facă un selife, însă nu a reușit.

Gestul lui Florinel Coman a fost remarcat imediat de cei implicați în fenomen, inclusiv de fostul căpitan al dinamoviștilor,Giani Kiriță, care a luat foc și a avut o reacție dură la adresa lui „Mbappe de România”.

„De selfie nu vreau să zic nimic, serios. Nu e cel mai bun, e unul dintre cei mai buni, că mai sunt și la Farul, mai e și Mazilu. E o ironie la adresa dinamoviștilor. Normal, pentru că își permite, de asta mă doare! Pe timpul nostru nu-ți permiteai niciodată în viața ta.

Nici nu aveai timp de așa ceva. Cu tot respectul, n-avea voie niciodată să facă așa ceva cu noi. S-o lăsăm mai ușor pe asta cu inteligența, hai! Sunt momente spontane”, a tunat Giani Kiriță la Fanatik.

Giani Kiriță tuna și fulgeră! ”Ce a făcut Florinel Coman, eu am luat-o personal”

Giani Kiriță nu și-a oprit tirul și a mai îndreptat câteva săgeți înspre Florinel Coman.

”(…) N-avea timp nicio secundă să facă selfie cu noi. Nu mi-a plăcut, eu am luat-o personal, pentru că mă vedeam acolo, în teren. Asta se educă! Îi luam buclele din cap. Noi când am ajuns la Dinamo, ca tineri, am fost educați.

La noi se vorbea în fiecare zi de ce însemna Dinamo și de cum iți respecți suporterii și tricoul. De asta era acel fotbal frumos, pentru că noi, când ne întâlneam în derby, se auzea ca și cum trosnesc lemnele pe foc. Atât de multă îndârjire și răutate aveam”, a spus Giani Kiriță, conform aceeași surse.

Dacă Giani Kiriță a interpretat gestul lui Florinel Coman ca o ”umilință” la adresa ”câinilor roșii”, ei bine, și fotbalistul de la FCSB a spus varianta lui la finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”. Mai mult, a ținut să își ceară scuze în fața suporterilor din PCH.

„Nu avea folie și nu mi-a mers, nu am reușit. Puțin umor… Nici nu am văzut când a fost aruncat. Îmi cer scuze dacă a fost un gest urât, dar a fost o glumă, Nu a fost nimic altceva”, a declarat Florinel Coman despre momentul în care a încercat să își facă un selfie cu telefonul unui fan de la Dinamo.