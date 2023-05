Imagini cu Giani Kiriță, așa cum sigur nu l-ai mai văzut! Cum se răsfață fostul fotbalist în ziua lui liberă | EXCLUSIV

In articol:

Giani Kiriță se poate considera un bărbat norocos, căci la vârsta de 46 de ani are o carieră de succes și doi copii de care este tare mândru, Roxana (24 de ani) și Marco (20 de ani).

De-a lungul timpului, fotbalistul a fost destul de discret când a venit vorba despre viața sa personală, însă atunci când a povestit lucruri despre el a fost extrem de sincer.

Un altfel de Giani Kiriță

De-a lungul timpului, Giani Kiriță ne-a obișnuit să îl vedem pe terenul de fotbal, la emisiuni de supraviețuire, la firma la care lucrează, dar la mall mai rar. Ei bine, paparazzi WOWbiz nu l-au scăpat din ochi pe fostul fotbalist, cât timp se răsfăța cu o sesiune de shopping. A intrat într-un magazin elegant, unde prețurile nu sunt chiar modeste.

După ceva timp de uitat și probat, Giani Kiriță s-a îndreptat către zona cu mâncare, alegând un meniu chinezesc. Aici s-a întâlnit cu câțiva fani care au vrut o poză cu el și au stat puțin la discuții. Pentru că sesiunea de cumpărături a fost intensă, bineînțeles că Giani a mâncat cu poftă și rapid, ca un adevărat supraviețuitor.

De ce evită să vorbească Giani Kiriță despre iubita lui?

Giani Kiriță știe că este persoană publică și nu se ferește să vorbească despre viața lui personală, însă când vine vorba despre persoana iubită are o limită. Într-un interviu exclusiv, acesta ne-a spus și motivul.

"Există o persoană în viața mea, e totul în regulă, totul ok, nu prea vorbesc eu lucruri dinastea, nu am vorbit niciodată. E mai bine să fii discret în viața asta să nu-ți pui viața pe tapet cum fac alții și pe urmă ați văzut ce se întâmplă. Mai bine trăiește-ți viața frumos, mai discret. Ok, trebuie să dai două, trei vorbe, că e normal, sunt persoană publică până la urmă, dar lasă-le acolo, trăiește-le, nu le vorbi, nu le pune pe TV. Pe urmă vine reversul medaliei. Și Instagramul ăsta a înnebunit pe toată lumea. Toți se afișează pe Instagram, ce fericiți sunt, iar după ce se despart sunt vai, nu. Până atunci erau cu vai, love. Trăiește-le frate, nu le mai pune atât pe tapet la toată lumea. Ei nu își dau seama într-un fel că asta le face rău.", ne-a precizat Giani Kiriță.

