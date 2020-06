In articol:

Giani Kiriță a făcut câteva dezvăluiri în premieră despre perioada în care a jucat la Dinamo. El a recunoscut că l-a scupiat pe Marica, l-a bătut pe Vlăduț Munteanu și s-a certat cu Gică Popescu. Cea mai tare poveste este însă aceea în care patronul Gigi Nețoiu i-a pus pe masă o jumătate de valiză-diplomat plină cu bani pentru a se transfera de la Dinamo la Craiova. Giani a refuzat, însă, Dezvăluirile au fost făcute pe canalul de Youtube al fostului rapidist Robert Niță.

Giani Kiriță, dezvăluiri în premieră! L-a scupiat pe Marica pentru că era tupeist

”Am avut conflicte. M-am și bătut, m-am și scuipat... Lui Vlăduț Munteanu i-am tras o palmă iar pe restul tinerilor... ăștia... Mitea, Marica, Zicu... ăștia mai tupeiști... Vai de capul meu!... Dacă nu-i scuipam și le băgam alunecări de la genunchi în sus... Erau... M-au dat și afară de la antrenament. Am avut conflicte, îți dai seama.”

Giani Kiriță, dezvăluiri în premieră! Conflictul cu Jean Vlădoiu

”Eram tânăr când a venit Jean Vlădoiu la Dinamo. El fiind un jucător rău, eu la fel... Știi cum era la antrenament? Nimeni n-avea tupeu să se pună cu el, în schimb Giani era numărul 1. Ne dădeam niște topoare... dar eram frați! Nu să ne omorâm, totul ca la carte. Mi-a zis Mister: opriți-vă că avem meci, vă rog frumos”.

Giani Kiriță, dezvăluiri în premieră! Valiza cu bani

”Gigi Nețoiu a fost omul care a crezut foarte mult în mine și m-a ajutat. O poveste pe care n-o știe nimeni: după ce am început să joc bine la Dinamo, el a vrut să mă ia la Craiova. M-a chemat la Giovani, acolo, voia să plătească și clauza de reziliere și mi-a pus, țin minte, era cam jumătate de diplomat cu dolari. Asta n-o știe nimeni, nici măcar pe la televizor n-am povestit-o. Și i-am zis: ”Nea Gigi, eu n-am cum să fac asta”. Pentru că am ajuns aici, am câștigat cu Dinamo, nu pot. Și tenetația era mare. Ce salariu aveam eu la Dinamo: 3.000 dolari pe lună. Când mi-a pus o jumătate de diplomat cu dolari, cerde-mă că erau ceva bani. Am zis: ”nu pot, am ajuns aici, n-am cum să fac așa ceva”. Am zis nu, așa mi-a spus inima și n-am regretat niciodată”.

Giani Kiriță, dezvăluiri în premieră! Ce s-a întâmplat între el și Gică Popescu?

”Povestea cu Gică Popescu e următoarea: eu eram căpitan de echipă, foarte iubit. Gică Popescu, atunci când a venit la Dinamo, eu n-am zis nimic, să mă ierte Dumnezeu. Un fotbalist ca Gică Popescu e respectat oriunde în lume, a fost căpitanul Barcelonei. Ia, fratele meu, bandeorla. De fapt, nici n-a trebuit s-o dau, nici n-am întrebat niciodată cine e căpitan pentru că mi se părea normal ca Gică Popescu să vină să ia banderola. Și avem meci la Galați, ne bate Galațiul, Gică Popescu rămâne în urmă că a băgat Guriță vitezelel alea ale lui iar galeria s-a enervat și a ăînceput să-mi strige mie numele. A venit Giovani să-mi zică: ”băi Giani, ai pus tu galeria?”. ”Băi, nea Giovani, eu zic să ne calmăm puțin. Am eu puterea asta vreodată?” Dar oamenii așa au simțit. După episodul ăsta, pe Gică Popescu l-am sițit rece tot timpul. Se vedea că el avea o problemă cu mine, dar eu n-aveam cu el”.