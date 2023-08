Gică Hagi în extaz după performanțele Farului din turul 3 preliminar! „Calitatea jucătorilor a făcut diferența”

In articol:

În această partidă, Gică Hagi a remarcat prestația proaspătului transferat, Constantin Budescu, decisiv la debutul în tricoul Farului, a marcat un gol important și a trimis decisiv o pasă pentru amicul său, Denis Alibec. „Regele” a declarat că mai are de lucrat pe partea fizică, dar în rest este un fotbalist complet ce știe să interpreteze fiecare fază.

Campioana Superligii României a deschis scorul în repriza secundă, în minutul 48, printr-o pasă superbă a lui Budescu pentru Alibec, care a trimis fără probleme în poarta estonienilor. Spre finalul partidei, același Constantin Budescu a majorat avantajul gazdelor, ca mai apoi în minutul 90+5 al partidei, Diogo Queirós să închidă tabela, scor final 3-0. Acest rezultat aproape le-a oferit „marinarilor” calificarea în play-off-ul UEFA Europa Conference League.

Citește și: Mbappe și Neymar, din ce în ce mai aproape de plecarea de la PSG! Cei doi fotbaliști nu au luat parte la ședința foto a clubului înainte de startul noului sezon de Ligue 1

Gică Hagi [Sursa foto: Profimedia]

Citește și: Cristiano Ronaldo înscrie golul victoriei pentru Al-Nassr! Gruparea starului portughez este în finala Cupei Arabe

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Fotomodelul care a purtat pe plajă un bikini minuscul auriu și a întors toate privirile. Dorina a pozat fără inhibiții| FOTO- stirileprotv.ro

Gică Hagi în extaz după performanțele Farului din turul 3 preliminar

În finalul partidei, Gică Hagi a ținut să vorbească despre performanța elevilor săi și s-a declarat profund fericit, această victorie fiind necesară pentru moralul echipei. Tehnicianul a mai adăugat faptul că s-a simțit experiența și determinarea „decarului” Constantin Budescu pe teren, acesta fiind și motivul pentru care i-a oferit ocazia de a fi titular încă de la debut.

„Toți suntem fericiți. A trecut o perioadă grea, cu multe meciuri. S-a văzut puțin oboseală în prima repriză, dar calitatea jucătorilor și tot ce am făcut în repriza a doua eu zic că am meritat, cu toate că și adversarii au avut două ocazii clare. Câteodată ai noroc. Ei nu marchează, noi am marcat. Ne-a ieșit, suntem fericiți și mă bucur pentru jucători. Aveam nevoie de această victorie.

Budescu era antrenat, venea după ce a fost în pregătire. Clar mai are mult din punct de vedere fizic să ridice standardul, dar am contat pe experiența lui. E un jucător care știe să interpreteze fotbalul. Alibec avea nevoie lângă el de unul cu care să înțeleagă foarte bine.

E cel mai important că nu am luat gol. Clar că victoria e mult mai aproape așa.

Citeste si: „Dacă domnul este artist, atunci starea lui de spirit este starea unui om bolnav. Iar generaţia care îl ridică în slăvi este o generaţie bolnavă.” Ce a spus Monica Tatoiu despre scandalul cu Gheboasă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Budescu e cu noi. El e numărul 10, așa cum am avut înainte Cernat, Eric, Ianis. Sunt jucători care știu să creeze, să inventeze, care au calitate. Pe asta am mizat. E clar că trebuie să muncim, să fie mai iute. Trebuie să mai și slăbească, iar împreună o să o facem. Are dorință, e motivat și îi place cu noi. Mie îmi plac decarii. Am fost decar și îmi plac decarii. Lor le dau ce au nevoie, adică protagonism și responsabilitate. Trebuie să îl punem în evidență pentru că are calitate mare.

3-0 nu e liniștitor. E o echipă care joacă vertical bine, care joacă și între linii. Sunt foarte înalți și va trebui să pregătim bine fazele fixe. Va trebui să facem un meci.

(n.r- Pleacă Băluță?) Nu, nu, nu cred. Băluță pleacă numai afară. Nu că eu vreau asta, dar așa înțeleg că el își dorește să plece afară”, a declarat Gică Hagi după meci.

Manșa secundă este programată peste o săptămână, joi, 16 august, de la ora 19:00, în Estonia. Farul Constanța are toate șansele de calificare după un rezultat ireproșabil la Ovidiu.