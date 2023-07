Gică Popescu îl pune la zid pe Daniel Stanciu: ”Nu e în măsură să îmi ceară explicații de ce s-a întâmplat la Farul”

In articol:

Actualul președinte la Farul Constanța, Gică Popescu, a avut o replică acidă la adresa lui Daniel Stanciu, oficialul formației FC Argeș, actual analist la televiziunea Digi Sport.

Fostul jurnalist la Evenimentul Zilei și impresar la firma lui Ioan Becali, Stanciu a reacționat după ce Farul a fost eliminată de Shieriff Tiraspol, în contextul în care Popescu avusese un discurs dur după Elveția – România 2-2.

„Nu e în măsură să îmi ceară explicații de ce s-a întâmplat la Farul”

Gică Popescu, fost căpitan al naționalei și al Barcelonei, fotbalist ce a bifat trei ediții ale Campionatului Mondial în fișa personală (Italia 1990, SUA 1994 și Franța 1998), criticase dur jocul reprezentativei lui Edward Iordănescu.

Deși Valentin Mihăilă a reușit dubla din finalul meciului de la Lucerna prin care tricolorii au scos un punct care îi menține pe locul al doilea în Grupa I din preliminariile EURO 2024, „Baciul” evidențiase jocul jalnic al naționalei din prima repriză.

Popescu, profund enervat de discursul lui Daniel Stanciu, a reacționat în consecință:

„Ce calitate are Daniel Stanciu? Nu e în măsură să îmi ceară explicații de ce s-a întâmplat la Farul. Dacă nici noi nu mai putem să ne dăm cu părerea...

Am spus tot ce s-a întâmplat ieri, așa cum am făcut și după meciul naționalei. Atunci mi-am cerut scuze a doua zi pentru exprimare, am văzut că s-a bătut monedă pe asta. Dacă noi am continua să jucăm la fel de prost, înseamnă că suntem pe un drum greșit”, a ripostat Gică Popescu, la televiziunea Digi Sport.

Răspunsul lui Daniel Stanciu

Directorul executiv de la FC Argeș, Daniel Stanciu, formație retrogradată în liga secundă după dubla cu Dinamo București. Echipa din Trivale e condusă de Alexandru Pelici, care i-a luat locul lui Bogdan Argeș Vintilă.

„Să zică Gică Popescu acum, cum a ieșit după meciul cu Elveția, să fie la fel de critic, să îmi explice și mie. Acum e momentul cu Farul. Care e realitatea? Nimeni nu vrea să schimbe ceva! Cei implicați nu vor să schimbe. Toată lumea își dorește rezultate de azi pe mâine”, a spus Daniel Stanciu, la Digi Sport, după Sheriff Tiraspol- Farul 3-0.