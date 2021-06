Gigi Becali a dat poliția în judecată, după ce a rămas fără permis din cauza vitezei! ”Dacă am mașina prea puternică...”! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Gigi Becali a deschis un proces în instanță împotriva Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș – Serviciul Rutier prin care solicită anularea procesului verbal prin care i-a fost suspendat permisul de conducere pentru următoarele 3 luni.

Gigi Becali, cu 3 kilometri peste limita la care rămâne fără permis

Finanțatorul FCSB a fost surprins de radar circulând cu 103 km/h în a doua zi de Paște, în localitatea Drăganu, județul Argeș. El a primit 1.305 lei amendă și permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile. Procesul va avea loc la Judecătoria Pitești, însă primul termen nu a fost încă fixat.

Gigi Becali nu contestă faptul că avea viteză ci doar faptul că s-a aflat în afara limitei în care permisul i-a fost suspendat. ”În loc de 100, aveam 103 kilometri pe oră. Aveam 3 kilometri în plus și a zis că se reține permisul”, a dezvăluit Gigi Becali conform DigiSport.

Becali spune că se grăbea pentru că trebuia să ajungă la înmormântarea preotului Ieromonah Daniil din Vâlcea, care s-a stins din viață cu câteva ore înainte de slujba de Înviere.

El spune că de vină nu este el ci mașina pe care o conduce este unaBecali conduce un automobil Mercedes-Maybach.

Gigi Becali se consideră nevinovat

”Treaba e că eu veneam din autobandă, îți dai seama. Păi, bine măi, dacă depășește omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătorești în sensul ăsta. Care au depăit cu 3,4 kilometri și spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o mașină puternică. Am o mașină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima”, a mai dezvăluit Becali conform sursei citate.

Dacă pierde, învață pentru examen

Afaceristul a solicitat în cererea depusă la judectorie planșele fotografice și filmarea pe baza cărora i-a fost suspendat permisul. El spune că în momentul în care a fost prins de radar, avea două mașini în față, tocmai de aceea era imposibil ca aparatul să înregistreze viteza corectă pentru mașina lui.

Totuși, Becali a luat în calcul și posibilitatea de a pierde procesul cu poliția. În acest caz, el vrea să dea din nou examen, după o lună, pentru a se întoarce mai repede la volan. ”Dau examen să rămână numai la o lună, cum ar fi. Conduce Ionuț Luțu o lună, după o lună merg eu”, a mai spus Becali.