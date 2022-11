Gigi Becali a făcut anunţul! Totul despre "telenovela" revenirii lui Reghecampf la FCSB

In articol:

FCSB se descurcă excelent cu Mihai Pintilii pe bancă. Totuşi, fostul mijlocaş nu deţine licenţa Pro şi în ultimul timp s-a discutat tot mai mult despre o eventuală revenire a lui Laurenţiu Reghecampf pe banca echipei patronate de Gigi Becali.

Gigi Becali exclude ca Laurenţiu Reghecampf să revină la FCSB

Mihai Pintilii este cel care a preluat frâiele echipei, după ce Nicolae Dică şi-a dat demisia de la FCSB. Fostul secund al lui Nick a reuşit să redreseze echipa, care cu el pe bancă a obţinut două victorii în SuperLiga, 3-1 cu Rapid şi 2-0 cu FC U Craiova. În Conference League, FCSB a fost învinsă de West Ham, scor 0-3, în timp ce în Cupa României, roş-albaştrii au remizat cu Oţelul Galaţi, scor 0-0.

Gigi Becali este foarte mulţumit atât de rezultate, cât şi de prestaţia echipei, de când Mihai Pintilii a devenit "principal". Latifundiarul din Pipera îşi doreşte ca fostul căpitan al lui FCSB să continue pe banca echipei, deşi acesta nu deţine licenţa Pro. Becali a exclus posibilitatea ca Laurenţiu Reghecampf să revină la FCSB. Antrenorul lui Neftci Baku i-a mai antrenat pe roş-albaştri în perioadele 2012-2014 şi 2015-2017.

"Nu e nimic adevărat (n.r. legat de Reghecampf). Nu mi-a spus omul că vine gratis! De ce să vină gratis? De ce să vorbim dacă l-aș dori? Eu nu vorbesc cu dacă, eu sunt omul care face! Nu știți? Eu spun că vom face conform regulamentelor, v-am dat de înțeles despre ce e vorba (n.r. în cazul lui Pintilii), de ce mă mai întrebați de Reghecampf?", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Mihai Pintilii, antrenor principal fără acte în regulă

În acest moment, Mihai Pintilii deţine licenţa de antrenor B, care nu îi permite să fie principal în SuperLiga. Pentru ca fostul căpitan să continue în această postură, Gigi Becali trebuie să angajeze un antrenor cu licenţa Pro, care în acte să fie trecut principal. Mirel Rădoi şi Marius Croitoru sunt doi dintre antrenorii care au "fentat" în acest mod regulamentele.

"Am terminat Licența B în Moldova, anul acesta. Trebuie să faci un an de pauză, asta e regula, iar după o să mă înscriu la Licența A. Păi ce, vrei să mă dai afară? (n.r. dacă rămâne la FCSB). Eu îmi doresc să antrenez echipa asta, nu faceți confuzie. Eu sunt angajatul clubului, indiferent de situație eu sunt aici cu ei, îi iubesc pe acești copii. Tot timpul când au avut nevoie de un sfat, de orice, am fost aici", a declarat Mihai Pintilii, conform Digi Sport.