Gigi Becali l-a desființat pe Florin Coman după meciul cu Anderlecht! Ce reacție a avut însă soția fotbalistului! ”Nu era cel mai bun moment! Apele erau cam tulburi”

In articol:

Finalul partidei FCSB- Anderlecht Bruxelles, terminată la egalitate 2-2, l-a găsit super nervos pe finanțatorul bucureștenilor, Gigi Becali. Eliminarea certă din Conference League l-a determinat să facă o serie de declarații dure la adresa echipei și, în special, i-a luat în vizor pe vedeta Florinel Coman și pe Joyskim Dawa.

Gigi Becali, atac dur la Coman. ”Ăsta nu mai e fotbalist!”

”Pe mine mă interesează viitorul, nu șanse sau neșanse. Viitorul, după jocul ăsta, nu există. Nu e... Anderlecht e slabă rău, dacă nu o bați... Ce dacă are nume? Nu jucăm nimic! Nu pasăm. Nu avem viitor. Nu știu ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. E vorba că nu joacă echipa. Coman nu mai există, parcă nu mai e fotbalist. Îi ziceam lui MM înainte de meci ”Băi, se întâmplă ceva. Coman nu mai e fotbalist! Nu mai e deloc”. La ultima fază din meci era relaxat. Intră, bă, în careu! Dacă nu ai curaj, dă pasă, centrează. Pierde toate duelurile, nu rămâne cu mingea la el.

Ăsta nu mai e fotbalist. În stânga ziceam că am Tavi Popescu și Coman, dar acum nu mai avem nimic. Nu mai știi ce să joci”, a tunat Becali la DigiSport.

Soția fotbalistului, dezvăluiri emoționante despre copil. ”Atunci când un suflet are o misiune pe pământ”

Dacă evoluțiile lui Coman nu sunt pe placul lui Gigi Becali, ei bine, soția jucătorului, Ioana, pare să nu ia în seamă declarațiile din ultima vreme ale patronului roș-albaștrilor, și se concentrează pe viața de familie. Mămică de doar câteva luni, Ioana a ținut să le împărtășească prietenilor virtuali experiența trăită în momentul în care a aflat că va avea un copil cu soțul ei și ce reprezinta cifra destinului.

”Recent am citit că suflețelele își urmăresc și aleg părinții cu aproximativ trei luni înainte de momentul conceperii, ei bine... sunt uimită că eu chiar simțeam că o să vii chiar de pe atunci, o dorință disperată de a deveni mamică mă vizita zilnic. Recunosc, nu era cel mai bun moment, apele erau cam tulburi, dar, atunci când un suflet are o misiune pe pământ, nimic nu-l poate încurca, alege mediul, părinții, experiențele care-l vor ajuta să evolueze și... se întrupează. Miercuri, 6.iul ora 04:04, mi s-au rupt membranele, am avut un moment de panică când am realizat că urmează să te aduc pe lume... Amuzant dar, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă uit în ce dată suntem și să-ți calculez cifra destinului (pentru că eu aveam deja o zi preferată, știi asta). Ți-ai ales cifra 1 (M-am bucurat tare mult când am aflat ce influență are aceast număr asupra unei persoane, mai ales dacă aceasta crește într-un mediu înclinat spre spiritualitate/evoluție și iubire.) M-am ridicat în picioare, m-am uitat în oglindă și am spus trista "ultima zi cu burtică...". Am mai stat, m-am gândit la ce urmează, l-am anunțat pe Ștefan, unchiul tău(pentru că nu dormea la ora aia), apoi l-am sunat imediat pe tați să vină, iar mai apoi am dat alarmă în toată casa "NASC".Am intrat în duș și pe la 10:00 am plecat spre Clinică”, a scris Ioana, cu emoție, pe adresa ei de Instagram.

Soția lui Florinel Coman avea să mai povestească și ce a simțit atunci când a adus pe lume copilul. ” A venit moașa și a spus că în ritmul asta nu o să te nasc ”

”Am ajuns la clinica, aveam deja dilatație 2, eram extrem de bucuroasă, deoarece o dilatație de 2 înseamnă că au existat și contracții... pe care eu nu le simțeam, adică le simțeam dar nu în modul ăla exagerat de care vorbește lumea, așa că am știut că o să am cel puțin un travaliu ușor. Am urcat într-o camera unde aveam să stau și după naștere. Așteptam să mă dilat dar, timp de 4-5 ore.. nimic. A venit moașa și a spus că în ritmul asta nu o să te nasc în ziua respective, mi-a propus să facem câteva ture de mers pe scara, apoi niste exerciții pe minge că să mai cobori și să înceapă dilatația, așa am și făcut. Am avut un travaliu exact cum mi-am imaginat, un travaliu pe care aproape nici nu l-am simțit deoarece, informarea, cred eu, a avut un rol fundamental în percepția mea asupra durerii”, a mai dezvăluit Ioana fanilor virtuali.

Florinel Coman a fost plin de emoții. ”Doamne, ce minune!”

”Corpul îmi tremura, îmi era și cald și frig, eram aproape leșinată, îmi venea să plâng isteric, nu prea mai înțelegeam ce se întâmplă cu mine, tu erai atât de micuță și firava.”Doamne, ce minune!” a spus tati plin de emoții, apoi a ieșit din salon cu lacrimi în ochi pentru a da vestea și familiei. Te pupam încontinuu și te felicitam pentru efortul pe care l-ai făcut, erai cu noi, erai în siguranță. (Deoarece ai avut o trecere mai lungă, ai stat în bazinul de naștere mai mult decât trebuia, a fost necesar să te aspire și să-ți puna masca de oxigen. Toate întâmplarea a fost mult mai blândă pentru tine deoarece erai pe pieptul meu cu cordonul ombilical încă netăiat (am ales să-l las până la ultima pulsație că tu să beneficiezi de toate celulele stem).) Am ajuns în salon, iar momentul în care te-am pus la sân am simțit o conexiune și o iubire dincolo de percepția umana. Acela a fost momentul în care am conștientizat și am simțit că am devenit Mamă”, a conchis Ioana, soția jucătorului pe Instagram, postare la care a primit multe like-uri și mesaje frumoase.

Florin Coman și Ioana s-au căsătorit în această vară!

Florinel Coman, atacantul în vârstă de 24 de ani, și Ioana Timofeciuc trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, care nu putea să nu fie decât una cu un Happy-End. Drept dovadă, în iunie, Mbappe de la FCSB s-a căsătorit cu iubita lui, care este însărcinată şi urma să-i dăruiască un copil. La eveniment, au participat printre alții foştii săi coechipieri de la FCSB, Olimpiu Moruţan şi Dennis Man, iar petrecerea a fost una de cinci stele! După ce au spus ”DA”, cei doi au dat tonul distracției, și au făcut din acea zi una dintre cele mai frumoase din viața lor.

