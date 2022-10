Gigi Becali şi-a "mitraliat" jucătorii după eliminarea din Conference League. Favoritul său a ieşit cel mai "şifonat"

In articol:

FCSB a remizat în Belgia, scor 2-2, rezultat care a pus capăt aventurii roş-albastre în UEFA Conference League. Deşi echipa lui Dică nu a pierdut pe terenul lui Anderlecht, Gigi Becali nu a fost deloc mulţumit de prestaţia jucătorilor şi i-a criticat extrem de dur.

Gigi Becali nu şi-a menajat jucătorii după Anderlecht- FCSB 2-2

Chiar favoritul patronului a fost cel mai criticat după remiza din Belgia.

Nu rezultatul partidei cu Anderlecht l-a nemulţumit pe patronul lui FCSB, ci jocul echipei. În ultimul timp, Gigi Becali a declarat în mai multe rânduri că este dezamăgit de prestaţia echipei, de la care aşteaptă să paseze mai mult. "Pe mine nu mă interesează ce s-a făcut. Pe mine mă interesează viitorul, nu egalul. Cu jocul ăsta nu există viitor. Dacă nu o bați pe Anderlecht, care e echipă slabă rău... Ce, că are nume? Ce dacă are nume? Noi nu jucăm nimic, nu pasăm nimic, nu avem viitor, asta e treabă. Ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, o să vedem.", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Deşi l-a lăudat de fiecare dată când a avut ocazia, Gigi Becali s-a răzgândit în privinţa lui Joyskim Dawa. Fundaşul a greşit la ambele goluri marcate de Anderlecht, continuând astfel seria gafelor pe care le-a făcut în aproape toate partidele. Deşi a şi înscris un gol, Dawa nu a scăpat de criticile patronului. "M-am convins și eu de Dawa, căruia i-am luat tot timpul apărarea. Acum m-am convins. Mie mi-a plăcut de Dawa în primele meciuri, cum mi-a plăcut și de Edjouma în primele meciuri, dar ei, dacă au văzut că-s titulari, nu se mai concentrează.", a mai spus Gigi Becali.

Introdus pe teren în repriza a doua, Florinel Coman l-a dezamăgit din nou pe patron. "Coman nu mai există, parcă nu mai e fotbalist. Vorbeam și cu Meme acum, 'Bă, Mihai, se întâmplă ceva'. Coman nu mai e fotbalist, nu mai e deloc!

Dacă îți dă mingea Radaslavescu acum, la ultima fază, intră, mă, și tu în careu, dă pasă, centrează, dacă n-ai curaj să intri. Tu o dai în adversar când știi că e finalul meciului? Nu se face așa ceva. La niciun duel nu rămâne mingea la el, le pierde pe toate. Ăsta nu e mai e fotbalist", a spus patronul lui FCSB la Digi Sport.

Compagno, mulţumit după remiza cu Anderlecht

Deşi a fost menajat de Nicolae Dică şi a intrat pe teren abia la pauză, Andrea Compagno a marcat din nou pentru FCSB. Italianul transferat de la FC U Craiova pentru 1,5 milioane de euro a ajuns deja la şapte goluri înscrise în tricoul roş-albastru.

"Cred că am jucat foarte bine, împotriva unei echipe cu jucători care au jucat la cel mai înalt nivel. Era important, după două meciuri cu Silkeborg, să ridicăm capul și în Europa. Asta a fost, sunt fericit. Și cu West Ham, până în minutul 70, am jucat foarte bine. Din păcate nu am scos punctele. Astăzi e un punct de moral, ne bucurăm. De mâine ne bucurăm pentru meciul din campionat care e foarte aproape. Asta a fost, era important să arătăm bine", a spus Compagno la PRO TV.

Risto Radunovic a fost şi el mulţumit de prestaţia sa şi a colegilor săi. "Important este că am făcut un meci bun, am fost egalii lui Anderlecht, o echipă foarte bună, de foarte mare calitate. E un rezultat echitabil, dar am vrut mai mult, să câștigăm. Asta este. Este foarte important să nu pierdem meciurile, să adunăm puncte, să jucăm de la egal la egal cu echipe mari din Europa.

Este un plus pentru noi, pentru următoarele meciuri. Am făcut un meci bun astăzi. Ei au jucători de echipa națională a Belgiei, foarte mulți jucători buni. În cele două meciuri cu Silkeborg nu am arătat cum trebuia. Nu mai jucaserăm de mulți ani în Europa, trebuie să învățăm o lecție din meciurile astea, iar la anul să arătăm mai bine. Avem 4 victorii la rând în campionat, acum acest egal. Moralul este OK. Echipa crește, trebuie să continuăm așa", a spus Radunovic la finalul meciului cu Anderlecht.