Gina Chirilă, clipe de coșmar într-un club din China: "Mi s-au pus droguri în băutură"

16:51, oct 7, 2021

In articol:

Soția lui Bogdan Vlădău, Gina Chirilă, și-a făcut curaj și a povestit despre una dintre cele mai mari traume din viața ei, în cadrul unui interviu la o emisiune tv. Gina și Bogdan, în vârstă de 26, respectiv 40 de ani, au dezbătut subiecte legate de tineri și pericolele la care se expun și adolescentele care activează în

domeniul modelling-ului.

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău trăiesc o poveste de dragoste de invidiat. S-au căsătorit civil în 2017 și religios în 2018, devenind părinții unei fetițe minunate, Katia, în anul 2020.

Cum a ajuns Gina Chirilă drogată într-un club din China

Gina a decis să povestească situația cumplită prin care a trecut în timp ce era în China, într-un club, pentru a ajuta și alte tinere care s-au aflat sau se pot afla într-un astfel de context și nu știu cum să reacționeaze.

"Ca orice altă meserie, probabil, modellingul are plusuri și minusuri. E foarte important să ai inteligență emoțională, din punctul meu de vedere, să poți să te descurci în situațiile astea, pentru că ele se întâmplă, sunt reale.

Aveam colege care aveau 14-15 ani, care au trecut prin aceleași încercări ca și mine, poate prin unele mai grele. Nimeni nu te obligă să faci ceva în industria asta, dar te manipulează cumva încât nu mai știi ce să faci exact", a explicat Gina.

Fosta concurentă "Bravo, ai stil!" povestește cum a scăpat din acea situație și trage un semnal de alarmă pentru tinerele naive din ziua de azi.

"Eu am plecat la 19 ani în China singură, așa am început, dar tot răul spre bine, am acumulat foarte multă experiență.

Se întâmplă și în Europa, nu doar acolo, și este important să tragem un semnal de alarmă. Mi s-au pus droguri în băutură, în club. Noroc că am știut cum să gestionez situația. M-am dus acasă, altfel nu știu ce s-ar fi întâmplat", a mai spus vedeta.

"Fiind o fată care nu consumă așa ceva, am simțit că nu prea mai sunt eu. După am auzit povești, la modul fete care au dispărut de tot, au fost răpite. Un băiat a fost răpit timp de o săptămână, apoi a fost lăsat pe marginea drumului, habar nu are ce i s-a întâmplat. Băieți, fete, nu contează", a continuat frumoasa blondină.

Ce părere are Bogdan Vlădău

Gina Chirilă și Bogdan Vlădău [Sursa foto: Instagram]

Soțul Ginei Chirilă este revoltat la auzirea celor întâmplate și îndeamnă tinerii să stea departe de lumea stupefiantelor, dând exemplu chiar pe propria persoană, amintindu-și cum s-a rănit grav la mână din această cauză.

"Nu e o glumă! Există și efecte adverse (n.red. ale drogurilor), am citit după. Eu mi-am mușcat mâna în somn „Deși pare o lume perfectă, dacă nu ai grijă de tine și nu știi să te descurci în situațiile astea, e grav ce se poate întâmpla. Nu recomand să începi de la o vârstă fragedă”, a declarat Bogdan Vlădău.

Din păcate, Gina Chirilă a trecut prin mai multe incidente de acest gen, însă mereu a fost înțeleaptă și a știut să se descurce. Mai întâi în Franța, unde era să devină victima unui abuz, iar mai apoi în Napoli, un de a fost la un pas să fie răpită.

"În Franța am fost pusă în fața unei situații în care puteam fi abuzată, dar, din nou, am știut cum să gestionez. Am pierdut campania. Un fotograf mi-a spus că trebuie să fac ceva cu el ca să primesc acea campanie. La început a fost violent, apoi și-a dat seama că nu e ok și m-a lăsat să plec", a mărturisit Gina.