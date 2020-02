In editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, in momentul in care se deschid portile concurentelor, pentru a defila pe podium, isi vor face aparitia doar sapte dintre acestea. Gina Chirila si Calina Dumitrescu sunt absentele editiei din aceasta seara. Ilinca Vandici, prezentatoarea show-ului, lamureste situatia, explicand motivele pentru care acestea nu se afla in show.

“Gina Chirila, din pacate, nu va fi alaturi de noi. In editia de joi aseara, aceasta s-a simtit rau, drept urmare in editia din aceasta seara a primit bilet de voie, tocmai pentru a se odihni. Ii dorim multa sanatate si o asteptam cu mare drag sa ne revedem in editia de sambata seara”,spune Ilinca Vandici.

In schimb, Calina Dumitrescu este absenta nemotivat din aceasta editie, in urma refuzului acesteia de a participa la filmarile pentru editia de vineri seara. Concurenta va suporta consecintele Regulamentului emisiunii, asa cum anunta Ilinca Vandici.

“Si Calina Dumitrescu lipseste in aceasta editie. Nici ea nu va fi alaturi de noi, in show-ul din aceasta seara. Seara trecuta a avut loc o disputa in care Calina a fost implicata. In urma acesteia, concurenta a refuzat participarea la emisiunea din aceasta seara. Conform Regulamentului, suntem nevoiti sa va anuntam ca se va trece la aplicarea procedurilor!”, continua Ilinca Vandici.

Care sunt consecintele refuzului Calinei Dumitrescu de a participa in editia din aceasta seara si ce vor avea de spus juratii in cazul acestei situatii plina de neprevazut veti putea afla urmarind show-ul “Bravo, ai stil! Celebrities” din aceasta seara, difuzat de la ora 22:00, la Kanal D!