Gina Pistol a fost aspru criticată de internauți! Care a fost motivul pentru care fanii au luat-o la rost pe iubita lui Smiley: "E buricul României!..."

In articol:

Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă în data de 9 martie. La doar câteva zile, iubita lui Smiley a ajuns acasă, unde se bucură din plin de această perioadă extrem de frumoasă. Astfel, prezentatoarea de televiziune a împărtășit cu internauții un moment important.

Mai exact, în urmă cu doar o zi, Gina și-a scos fetița la plimbare, prin curte, în cărucior, și a postat o fotografie pe rețelele sociale cu acest moment unic. Însă, la scurt timp, vedeta de televiziune a primit zeci de comentarii, unele dintre ele fiind negative. Fanele au criticat-o dur pe aceasta, susținând faptul că este mult prea devreme să își scoată copilul afară din casă. În timp ce unele spuneau faptul că nu este normal să procedeze în acest fel, alte fane îi țineau apărerea și suțineau faptul că fiecare e liber să decidă asupra copilului său.

Citeste si: Smiley i-a surprins pe toți cu ultimul mesaj emoționant: ”Sunt îndrăgostit…”

“Fiecare face ce crede, eu o văd în continuare o nepricepută. La «Asia Express» era așa finuță, amiabilă, acum, de când, cu sarcina e «buricul României»!”, “În propria curte, poți scoate copilul la soare și căldură. Azi (n.r.: ieri), la ora 16:00 erau 23 de grade la soare. Eu am născut în februarie și, pentru că era atât de cald afară, l-am scos pe copil din prima săptămână. Copiii mici nu răcesc de la aer, ci de la viruși. Nu scoți copilul pe temperaturi negative, ceață, vânt, nu îl expui mulțimii etc” sunt două dintre comentariile primite de Gina Pistol la ultima postare.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Imaginea cu Gina Pistol si fetita[Sursa foto: Instagram]

În continuare, o altă fană a comentat despre actuala situație: “Când am văzut poza, imediat m-am gândit: «Stai, să vezi că se trezește vreuna să comenteze de faptul că a ieșit afară deja». Și, hopaaa. Am avut dreptate” .

Gina Pistol a născut o fetiță

În data de 9 martie, Gina Pistol a devenit mămică pentru prima dată. Primele detalii despre perioada fericită au fost postate pe rețelele de socializare.

Citeste si: Smiley și Gina Pistol fac pasul cel mare? Blondina a dezvăluit că îi va prelua numele de familie artistului: „Cine ştie ce ne rezervă viaţa”

” Hello. Salutare, tuturor. Vă pupăm cu drag. Aflați despre noi că suntem bine, în special Gina. Fetița noastră este foarte bine, am trecut cu bine peste prima noapte acasă. Am ajuns cu bine acasă, le mulțumim tutoror celor care ne-au trimis mesaje, urări, sfaturi și energie pozitivă.

Cea mai frumoasă surpriză și cel mai frumos cadou a fost din partea fiicei noastre, care este sănătoasă și este minunată.

Abia așteptăm să se facă mare, să-i povestim cât de multe mesaje a primit și cât de mult s-au bucurat oamenii pentru nașterea ei”, a spus Smiley, în clipul video de pe Facebook.