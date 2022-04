Gina Pistol a uimit pe toată lumea cu ultima schimbare de look! Internauții aproape că nu au recunoscut-o

In articol:

Ultimele apariții ale Ginei Pistol nu au trecut neobservate de internauți. Prezentatoarea TV și-a surprins comunitatea din online cu tranformările prin care a trecut, iar dacă în urmă cu câteva zile apărea cu un machiaj special, care o îmbătrânea și cu 20 de ani, acum aceasta a

decis să-și facă o schimbare majoră în ceea ce privește podoaba capilară. Iubita lui Smiley a abordat o nouă coafură, care cu siguranță o va scoate în evidență.

Gina Pistol, o nouă schimbare de look. Cum și-a surprins fanii de pe internet

Vedeta de televiziune a revenit la filmări, la scurt timp după ce fiica ei și a lui Smiley a împlinit 1 ani. Se pare că Gina Pistol a revenit în forță și este mai deschisă ca niciodată să încerce și altceva în materie de coafuri. Pentru ediția pe care o filmează, blondina a decis să opteze pentru ceva ușor ieșit din comun și care, cu siguranță, o va face să fie o apariție în adevăratul sens al cuvântului.

Iar pentru că este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu comunitatea ei online, pe care o pune la curent cu tot ceea ce face, Gina Pistol nu a putut să nu le

arate, înainte de a apărea pe micul ecran, coafura ei îndrăzneață. Ea s-a filmat în urmă cu doar câteva ore cu un păr umflat și foarte creș, în stil afro. Iubita lui Smiley a dezvăluit că a trebuit să stea pe scaun timp de două ore pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Gina Pistol, problemele cu care se confruntă din copilărie: „Mai suferă cineva de sindromul ăsta?”

Prezentatoarea TV le-a dezvăluit internauților „problema” cu care se confruntă încă de la o vârstă fragedă. Gina Pistol spune că niciodată nu poate să stea locului, ci trebuie să facă treabă, chiar și atunci când este liberă sau chiar în vacanță.

Ea își propune să facă cât mai multe lucruri într-o zi, chiar dacă există posibibilitatea de a se epuiza. Blondina spune că totul se trage din copilărie, de pe vremea când trăia bunicul ei care o punea tot timpul să facă câte ceva.

„Am o problemă, eu nu pot să stau. Azi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut și parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate, mă epuizez, mă plâng că mă epuizez. M-am trezit, am schimbat copilul, am pregătit micul dejun, am spălat filtrele la umidificatoare, m-am pus să gătesc, am strâns în urma mea, am filmat ceva, am montat ceva, am băgat deja a doua mașină la spălat, pun hainele la uscat, trebuie să-mi spăl pensulele că luni am filmare. Mai am foarte multe lucruri de făcut și iau o scurtă pauză să mă plâng pe Instagram, pentru că fiica mea nu mă înțelege încă.

Mai este cineva care suferă de sindromul ăsta? Eu și când sunt în vacanță aspirator n-am, ca să fac curățenie în c amera de hotel. Andrei face tot timpul mișto de mine. Sincer, e epuizant să-și dai tot timpul de lucru. Eu mă simt vinovată dacă stau și asta pentru că bunicul meu nu suporta să-și vadă nepoții că stau, ne punea să facem tot timpul ceva și ca să nu mă certe că stau îmi găseam ceva de făcut. Închid paranteza, mă întorc la treabă”, a explicat Gina Pistol pe rețelele de socializare.