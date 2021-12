Gina Pistol, atitudine fermă față de Smiley! Cum reacționează atunci când o fană se dă la el: „Are toată libertatea să facă ce vrea”

In articol:

Gina Pisto și Smiley formează unul dintre cele mai apreciate și urmărite cupluri din showbiz-ul autohton, iar după ce au dezvăluit că urmează să fie părinți toți ochii au fost ațintiți asupra lor.

Fanii vor să știe fiecare detaliu al relației celor doi, iar recent, în cadrul unui podcast, prezentatoarea TV a dat din casă și a dezvăluit amănunte din culisele relației pe care o are cu renumitul artist.

Chiar dacă relația lor a trecut deja testul timpului și nu mai există loc de interpretări, la început totul era incert, iar blondina trebuia să dea piept cu admiratoarele lui Smiley, care făceau orice le stătea în putință pentru a-i atrage atenția acestuia. Cum a reacționat Gina Pistol în urma acestor situații!

Gina Pistol: „M erită să rişti ceea ce ai cu mine pentru cinci minute de flirt? ”

Chiar dacă în presă se zvonea că cei doi formează o relație, fanele lui Smiley parcă nici nu voiau să audă că idolul lor este într-o relație, iar atunci când îl prindeau pe la un spectacol încercau din răsputeri să-l vrăjească.

De față era și Gina Pistol, care urmărea amuzată scenele. Ea și Smiley au avut discuții pe acest subiect, iar blondina l-a anunțat că este liber să facă ce vrea, dar l-a atenționat să cântărească bine înainte dacă merită sau nu.

„Noi eram împreună de câteva luni bune, înainte să se afle. Mai mergeam cu el pe la concerte, mai mergeam pe la Ha. Şi cel mai mişto e că erau fete singure şi se dădeau la el, crezând că este singur. Era super fun! Întreceau o limită! Cumva, oamenii citeau despre noi că suntem împreună, şi totuşi, erau fete care veneau şi se dădeau la el. Nu pot să zic că trec cu vederea foarte uşor, când merg cu al meu undeva, femeile ştiu că este cu mine, mă şi văd pe acolo cu colţul ochiului şi se dau în spectacol în faţa lui.

Eu i-am spus lui Andrei de la început, că are toată libertatea să facă ce vrea, dar vezi dacă merită. Adică merită să rişti ceea ce ai cu mine pentru cinci minute de flirt sau să mă pui pe mine într-o lumină proastă? Eu am avut bărbaţi care erau vânaţi de faţă cu mine, pe faţă. Sunt fericită acum, ce îmi pot dori mai mult?! Am un om lângă mine pe care îl iubesc şi care mă iubeşte, am un copil minunat, ai mei sunt sănătoşi, sunt bine, ce îmi pot dori mai mult?!

Îi ziceam lui Andrei: „Mai avea fata aia puțin și te mânca, noroc că eram pe acolo și s-a împiedicat de mine, că altfel nu știu ce se întâmpla. Îl răpea! Pofticioasă rău se uita la tine. Îți mai punea puțină frișcă deasupra și te mânca tot!” Noi simțim!”, a declarat Gina Pistol în podcastul „La fileu” a lui Speak.

Gina Pistol, despre cele mai grele momente după ce a devenit proaspătă mămică: „ El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă”

Rolul de mamă nu este deloc ușor, iar asta a simțit pe pielea ei Gina Pistol, care visa să-și crească singură fetiță, fără să fie ajutată de altcineva. De multe ori a fost copleșită de toate responsabilitățile, iar situația ei era îngreunată de faptul că Smiley, tatăl fetiței ei, își vedea liniștit de viață și continua cu rutina lui zilnică, în timp ce ea se dădea peste cap pentru a avea grijă de Josephine.

Vedeta spune că a fost cu atât mai greu cu cât pe lângă rolul de mamă cu normă întreagă trebuia să aibă grijă și să se ocupe și de contractele de imagine.

„Andrei a fost de mare ajutor, ne ajutam unul pe altul cu fetița. După care a fost nevoit să plece. Când pleca Andrei dimineața aveam o stare de anxietate. El pleca la muncă ghiocel și se întorcea zambilă. Știi cât de frustrant e pentru o femeie să vezi că partenerul își continuă viața liniștit? (…) Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei (n.r Smiley) că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi. Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux”, a mai povestit Gina Pistol.