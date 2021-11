Gina Pistol nu se mai recunoaște! Cum s-a schimbat viața ei după ce a devenit mămică: ”Treci printr-o furtună horomonală care te lasă un pic răvășită”

In articol:

Gina Pistol a vorbit despre viața ei de acum și cum s-a obișnuit în rolul de mămică, de când fetița ei a venit pe lume. Au trecut nouă luni de atunci, iar micuța Josephine crește pe zi ce trece. Iubita lui Smiley a fost prezentă într-un platoul de televiziune, acolo unde a făcut noi mărturisiri despre familia ei, în formulă cu Josephine.

” Este o perioadă foarte frumoasă, o perioadă foarte grea, este cel mai frumos greu posibil, am tot spus lucrul acesta. Mă uit la fetița mea și văd cât de repede trece timpul. Și face 9 luni imediat. Întorcându-mă în platou am simțit că nu am lipsit decât o săptămână, colegii mei sunt la fel. Cu toate astea, fetița mea crește și totul e in regulă, e în etapa de bușilea. Îmi citește gândurile și când ma gândesc să nu se ducă undeva, ea fix acolo se duce”, a declarat Gina Pistol, la Observator.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Prin ce schimbări a trecut Gina Pistol de când a devenit mămică

Gina Pistol s-a schimbat mult, după ce a născut-o pe fetița ei. Vedeta de televiziune a dezvăluit că se simțea îngrijorată de tot ceea ce simțea, imediat după naștere. Partenera de viață a lui Smiley spune că după ce naști, treci printr-o furtună hormonală, care te lasă un pic răvășită.

” Eu credeam că-s pregătită. Dar treci printr-o furtună hormonală care te lasă un pic răvășită. Te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. Cumva nu ești pregătită ca mamă. Și conexiunea aia despre care citești… Citisem despre cum toate femeile s-au conectat copilul și la mine nu era chiar așa”, a mai spus Gina Pistol.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]