Gina Pistol, mesaj emoționant pentru un bărbat important din viața ei: „Chiar și despărțiri...”

Duminica trecută a fost o zi cu totul specială în familia lui Smiley și a Ginei Pistol. Cei doi au botezat-o pe fiica lor, Josephine. Părinții i-au avut alături de cei mai importanți oameni din viața lor. Pe rețelele de socializare, Smiley și Gina Pistol împărtășesc fotografii de la marele eveniment.

Celebra prezentatoare tv a vrut să îi mulțumească în mod special unei persoane foarte importante, mai exact lui chef Cătălin Scărlătescu.

Pentru o bună perioadă de timp, despre Gina Pistol și Cătălin Scărlătescu s-a vorbit că ar avea o relație. În realitate, ei sunt prieteni foarte buni. Mai mult decât atât, bucătarul i-a gătit blondinei la botezul lui Josephine, iar fanii au fost mai mult decât încântați.

„Nu doar pentru că este prietenul meu, însă vreau să-i mulțumesc pentru că am avut cele mai gustoase preparate la grătar. N-o spun numai eu, ci toți cei care au mâncat grătar. Băi, ce-i al lui este al lui! Aaaa, și are o echipă super misto și profi! Cătălin a venit cu grătarele lui, acelea spectaculoase. Niște OZN-uri. Apelați la ei pentru cununii, botezuri, zile de naștere, chiar și despărțiri (treceți mai ușor peste)”, a scris iubita lui Smiley, la Instastory.

Gina Pistol, primele declarații după botezul Jospehinei: „Am avut lacrimi în ochi...”

Gina Pistol a făcut primele declarații despre creștinarea fetiței sale. Celebra prezentatoare tv a mărturisit că fost un moment extrem de special, iar în timpul slujbei nu și-a mai putut controla lacrimile.

„Duminică am creștinat-o pe Josephine. Pentru noi, ca părinți, momentul de la Biserică a fost unul extrem de frumos și emoționant. Eu am avut lacrimi în ochi mai toată slujba, însă micuța noastră a fost foarte, foarte cuminte. La finalul zilei ne-am bucurat să avem alături familia și cei mai apropiați prieteni într-o petrecere restrânsă. A fost o zi magică! Poate cea mai specială zi de când ea a venit pe lume”, a declarat Gina Pistol pentru Antena1.ro.