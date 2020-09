Gina Pistol își arată burtica de gravidă

Gina Pistol, însărcinată în patru luni, a avut o apariție televizată în care și-a arătat burtica de gravidă. Deși a ales să poarte o rochie neagră mai largă pe corp, pentru a-și ascunde silueta, vedeta a făcut un gest care a dat-o de gol.

Iubita lui Smiley a pus de mai multe ori mâinile pe abdomen într-un mod protectiv, cum fac femeile atunci când poartă un bebeluș în pântece. Chiar dacă până în prezent Gina și Smiley nu au dat detalii cu privire la sarcină, frumoasa blondină a scris un mesaj subtil pe rețelele sociale, în care vorbește despre faptul că trăiește o perioadă foarte frumoasă.

Gina Pistol își mângâie burtica de gravidă[Sursa foto: Antena1]

Gina Pistol, despre faptul că va deveni mamă

Totul a pornit de la un comentariu primit pe Internet, iar Gina a lăsat în momentul respectiv un mesaj prin care le spune tuturor că nu o interesează oamenii care nu o plac și că trăiește o perioadă foarte frumoasă la momentul actual.

„Eu nu am o problemă cu cei care nu mă plac. Absolut deloc. La rândul meu, am antipatii și simpatii pentru anumite persoane. Însă mă deranjează atunci când răutatea (gratuita) și prostia se întâlnesc în același om. Nu-i înțeleg pe cei care caută nod în papură și aruncă cu pietre, doar pentru simplul motiv că este cool să te exprimi liber, chiar dacă exprimarea asta liberă înseamnă jigniri și instigare la ură. Cu astea am eu o problemă…Dar…trec printr-o perioadă atât de frumoasă, încât, pentru binele meu, prefer să le blochez accesul la contul meu. Să se ducă liniștiți în neliniștea lor sufletească” a spus Gina Pistol, pe contul său de Instagram.

Gina Pistol se retrage din televiziune

Vedetanu vrea să-și pună bebelușul în pericol, iar de aceea a decis să renunțe la televiziune pentru a avea grijă să ducă sarcina la bun sfârșit. Gina Pistol nu va mai apărea în emisiuni televizate, mai puțin emisiunea culinară, care a fost deja filmată.

„Are aproape 39 de ani, la o asemenea vârstă, sarcina implică niște riscuri mai ridicate decât atunci când ai 30. Grija este mult mai mare. Medicul i-a indicat Ginei să se ferească de efort, să lase munca deoparte si să stea liniștită, să se odihnească pe cât de mult posibil și să evite să stea ore întregi în picioare.

Ea s-a conformat imediat și pur și simplu radiază de fericire, nu îi mai rebuie nimic, nu vrea să mai audă de nimic. Tocmai de aceea, nici nu a mai acceptat vreun proiect. Nu o vom mai vedea nici la emisiunea lui Nea Mărin, așa cum ne-a obișnuit, nici nu va mai prezenta evenimente, nu nimic. Rămâne doar cu emisiunea Chefi la Cuțite, însă emisiunea tocmai a fost filmată, deci probabil că până la următoarea, ea probabil că o să și nască”, au declarat surse apropiate vedetei pentru Impact.ro.

