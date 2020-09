Gina Pistol și Smiley vor deveni părinți[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Blondina și Smiley formează un cuplu discret de mai bine de patru ani de zile. În urmă cu aproximativ o lună, vestea că Gina Pistol ar fi însărcinată a luat prin surprindere pe toată lumea. Chiar dacă nu au ajuns încă în fața altarului, cei doi au o relație pe cât de seiroasă și sunt pregătiți pentru acest pas din viața lor.

Vedeta este acum însărcinată în patru luni și ascultă de toate sfaturile doctorilot. Blondina nu vrea să-și pună sarcina în pericol, iar de aceea a decis să renunțe la televiziune și să se ocupe exclusiv de sarcină. Gina Pistol nu va mai apărea în emisiunile în care și-a obișnuit fanii, mai puțin emisiunea culinară, care a fost deja filmată.

„Are aproape 39 de ani, la o asemenea vârstă, sarcina implică niște riscuri mai ridicate decât atunci când ai 30. Grija este mult mai mare. Medicul i-a indicat Ginei să se ferească de efort, să lase munca deoparte si să stea liniștită, să se odihnească pe cât de mult posibil și să evite să stea ore întregi în picioare.

Ea s-a conformat imediat și pur și simplu radiază de fericire, nu îi mai rebuie nimic, nu vrea să mai audă de nimic. Tocmai de aceea, nici nu a mai acceptat vreun proiect. Nu o vom mai vedea nici la emisiunea lui Nea Mărin, așa cum ne-a obișnuit, nici nu va mai prezenta evenimente, nu nimic. Rămâne doar cu emisiunea Chefi la Cuțite, însă emisiunea tocmai a fost filmată, deci probabil că până la următoarea, ea probabil că o să și nască”, au declarta surse apropiate vedetei pentru Impact.ro.

Frumoasa blondină renunță la televiziune pentru a se ocupa de sarcină[Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol a confirmat fanilor că este însărcinată?

Până în acest moment, Gina Pistol și Smiley nu au confirmat, dar nici nu au negat venirea pe lume a primului lor copil. Gina Pistol a postat recent un mesaj prin care afirmă că trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei.

„Eu nu am o problemă cu cei care nu mă plac. Absolut deloc. La rândul meu, am antipatii și simpatii pentru anumite persoane. Însă mă deranjează atunci când răutatea (gratuita) și prostia se întâlnesc în același om. Nu-i înțeleg pe cei care caută nod în papură și aruncă cu pietre, doar pentru simplul motiv că este cool să te exprimi liber, chiar dacă exprimarea asta liberă înseamnă jigniri și instigare la ură. Cu astea am eu o problemă…Dar…trec printr-o perioadă atât de frumoasă, încât, pentru binele meu, prefer să le blochez accesul la contul meu. Să se ducă liniștiți în neliniștea lor sufletească”, a spus Gina Pistol, pe Instagram. (Citeste si: Gina Pistol, primele declarații despre nunta cu Smiley: „În viață nimic nu este întâmplător”)