Gina Pistol, schimbare radicală de look, la doar o lună de la nuntă! Prezentatoarea TV arată acum exact ca în tinerețe

Gina Pistol și-a realizat o schimbare de look cu totul neașteptată. De această dată nu, nu și-a schimbat culoarea părului, ci s-a tuns mult mai scurt decât era. Se pare că la circa o lună de la nuntă, prezentatoarea TV a simțit nevoia să facă o schimbare în viața sa și să abordeze o nouă tunsoare.

Fără să stea pe gânduri, soția lui Smiley și-a și pus în practică intenția.

Podoaba capilară este foarte importantă pentru fiecare femeie în parte, iar Gina Pistol își iubește atât de mult părul, încă nici măcar în ziua nunții sale nu și-a dorit să-l îngreuneze cu produse de styling și să-l coafeze prea mult, așa cum procedează miresele din ziua de astăzi. Este adepta look-urilor naturale și fresh, dar în același timp foarte practice și care nu implică mult timp pentru aranjare, mai ales că, mămică fiind, trebuie să își gestioneze foarte bine timpul pe care îl are la dispoziție. Tocmai de aceea, prezentatoarea TV a decis să își tundă părul până la nivelul umerilor. Ce-i drept, și-a obișnuit fanii de-a lungul timpului cu astfel de tunsori, rar fiind văzută cu părul lung, dovadă că o femeie poate fi frumoasă și poate străluci indiferent de lungimea părului.

Ce meseria ar fi trebuit să aibă Gina Pistol, dacă nu ar mers pe drumul televiziunii

Gina Pistol a dus o viață modestă din punct de vedere financiar, motiv pentru care a fost nevoită să muncească din greu de la vârsta de 17 ani.

Prezentatoarea TV a avut mai multe locuri de muncă înainte să apară pe micile ecrane, iar meseria sa de bază este cea de optician, fiind absolventă a Școlii de Arte și Meserii.

„Am terminat Școala de Arte și Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică, mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani. Veneai la mine cu rețeta și pe vremuri când făceam eu practică, șlefuiam lentila. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Știam lentile concave, convexe. Doar că n-am mai făcut. Nu mă văd făcând asta (...)

Stai pe un scaun, îți pun un aparat și scot ochelarii. Voiam să devin bijutier. M-am angajat că operator xerox. Am muncit de la 17 ani. Apoi am lucrat și la un magazin de articole sportive. Fiind la o agenție, luau hostesse. M-am angajat la un magazin, de câte ori am spălat vitrinele și am dat cu mopul… Un prieten mi-a zis că e casting la Playboy”, i-a dezvăluit Gina Pistol lui Horia Brenciu, în cadrul podcastului „Lucruri simple”.

