Giulia Anghelescu, motivul care naște discuții aprinse între ea și Vlad Huidu! Artista a recunoscut că are o obsesie: „Soțul meu îmi atrage atenția foarte des”

In articol:

Giulia Anghelescu este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Artista se bucură de o familie minunată, pe care a construit-o alături de soțul ei. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Vlad Huidu.

Cei doi formează o relație de peste 15 ani și sunt căsătoriți de 10 ani. Împreună au doi copii minunați, pe Antonia Sabina și Eduard Mikael.

Cântăreața a povestit despre cea mai mare obsesie a sa. Vedeta are o colecție impresionantă și, în ciuda rugăminților soțului ei, nu poate să se oprească din cumpărat.

Giulia Anghelescu, despre pasiunea sa

Fiecare femeie are câte o pasiune pentru accesorii, machiaje sau obiecte vestimentare și multe dintre ele nu pot rezista să nu își mărească colecțiile. În ceea ce o privește pe Giulia Anghelescu, vedeta este foarte cumpătată când vine vorba de piese vestimentare, însă recunoște că are o pasiune la care nu poate renunța.

Este vorba despre obsesia pentru bocanci. Vedeta a mărturisit că în momentul în care se îndrăgostește de câte o pereche, o poartă și un an întreg. În legătură cu acest aspect, soțul ei i-a atras atenția, întrucât oamenii pot să creadă că are doar o singură pereche de bocanci pe care o încalță la nesfârșit.

„ Am o pasiune majoră pentru bocanci. Nu știu dacă îi colecționez neapărat, dar pur și simplu nu mă pot abține. În schimb, la pantofi foarte rar îmi cumpăr o pereche. Clar cumpăr o pereche statement, super deosebită, nu neapărat de vreun brand măreț, ci trebuie să îmi placă foarte mult. Dar trebuie să îmi placă foarte mult. Sunt genul de persoană care poartă un an de zile încontinuu o pereche dacă i se pune pata. Soțul meu îmi atrage atenția foarte des că ar trebui să mai schimb încălțările. Nu de alta, dar pare că am o singură pereche. Nu prea. (n.r nu mai are loc în casă de bocanci) Sincer, tot dau și am mai dat în mod regulat. Ce să facem? Dacă tot apar, de nicăieri, nu știu”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru ego.ro.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]

Vlad Huidu o susține atunci când vedeta vrea să se răsfețe

Giulia Anghelescu a mărturisit că nu este pasionată de piesele vestimentare, ci este mai degrabă chibzuită atunci când este la cumpărături. Cu toate acestea, soțul ei o susține și o lasă să își facă toate poftele atunci când își dorește ceva cu adevărat.

„ Soțul meu să știi că este foarte supportive cu mine. Dacă am vrut să îmi iau ceva, clar a fost cel care a zis: «OK, să îți cumperi dacă îți dorești foarte mult!». Nu am avut niciodată probleme. Dar nici eu nu sunt genul de femeie care să nu poată să trăiască fără anumite piese dacă nu le are în garderobă. Nu sunt neapărat pasionată de haine, deși ar putea spune lumea că pare că sunt pasionată. Dar chiar nu. Atunci când îmi cumpăr ceva îmi iau ceva care să îmi placă foarte mult și niciodată nu cumpăr la primul impuls. Pun în wishlist și aștept mult”, a mai spus vedeta.

Giulia Anghelescu [Sursa foto: Instagram]