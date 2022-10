Giulia Anghelescu renunță la muzică pentru profesia de psiholog? Motivul pentru care a ales acest domeniu

In articol:

Giulia Anghelescu, în vârstă de 37 de ani, este căsătorită cu Vlad Huidu și au împreună doi copii. Artista a apărut tot mai rar pe scenă și s-a dedicat altor proiecte. Aceasta studiază psihologia, domeniu ce o pasionează încă din anii de liceu, însă nu poate profesa deocamdată: ”Mai durează cel puțin doi ani până când voi putea profesa”, a declarat Giulia.

Giulia Anghelescu a mărturisit că totul a pornit de la o profesoară pe care a plăcut-o. De asemenea, vedeta a dezvăluit și reacția celor apropiați când au aflat pe ce drum își dorește să meargă.

Inițial, solista a început să lucreze cu propria persoană, urmând să îi analizeze pe cei din jur. Giulia muncește din greu pentru pasiunea sa, iar familia și cei apropiați o susțin în totalitate: „Ce să fac, învăț. Nu fac nimic altceva. Învăț cu drag și spor.”, a declarat Giulia Anghelescu.

Cu toate că psihologia este profesia de bază a Giuliei, artista mărturisește că a fost întotdeauna o pasiune, fapt ce a convins-o să aplice la psihologie după terminarea studiilor liceale. „Practic, dacă ar fi să ne luăm după studiile pe care le am, clar este profesia mea de bază. Practic, întotdeauna a fost o pasiune, așa am și pornit, să dau la psihologie după ce am terminat liceul. Asta pentru că am avut o profă în liceu de care mi-a plăcut enorm. A fost, pur și simplu, omul potrivit la momentul potrivit. Doar că am așteptat eu să vină momentul potrivit ca să îmi termin toate studiile, să pot și profesa în acest domeniu. Mai stăm, mai durează cel puțin doi ani până când voi putea profesa, mai avem timp.” , a mărturisit artista, pentru ego.ro.

Giulia Anghelescu a explicat că prima persoană cu care lucrează este ea înșăși, în schimb, persoanele din jurul ei sunt cobai pentru a învăța mai multe lucruri. De asemenea, este de părere că psihologia i-a oferit toată răbdarea pe care nu a avut-o niciodată: „Nu pot să zic asta, o să se uite soțul și o să își dea seama că și pe el, tot așa, îl analizez. E clar și normal că, oricum, prima persoană cu care am început să lucrez și să fac treabă am fost eu. Mai departe, cu persoanele din jurul meu nu lucrez. În schimb, clar, îmi sunt cobai ca să învăț cât mai multe lucruri. Și, mă rog, toată treaba cu psihologia la momentul respectiv mi-a dat exact răbdarea pe care nu am avut-o niciodată. Mă rog, asta s-a și câștigat, oricum, și cu experiența în timp.”

Giulia Anghelescu, selfie [Sursa foto: Instagram]

Cum o susțin apropiații pe Giulia Anghelescu

Giulia Anghelescu este convinsă că își dorește să profeseze în psihologie, iar celelalte proiecte vor rămâne în plan secund. Apropiații vedetei o susțin și îi sunt alături până la capăt.

„ Știau toți că, la un moment dat în viața asta, eu o să vreau să fac doar asta și toate celelalte vor rămâne pe plan secund, doar că nu știau care va fi exact momentul pe care îl voi alege. Clar, mă susține toată lumea pentru că știe toată lumea că îmi place și sper să fie bine, până la capăt. E mult de muncă, mai am de muncă. Mi se pare că vorbim de un lucru care mi se va întâmpla în cel mai devreme doi ani. Mai povestim peste doi ani și o să vedem exact ce și cum.” a explicat Giulia Anghelescu.

Giulia Anghelescu, împreună cu partenerul ei de viață și cei dopi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]