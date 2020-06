In articol:

Giulia Anghelescu a făcut anunțul cu care și-a luat prin surprindere fanii. A fost una dintre cele mai apreciate artiste din România, iar acum a dat vestea tristă: vrea să se retragă din showbiz.

Giulia Anghelescu se retrage din showbiz! Care este motivul? Cântăreața s-a săturat de viața din Capitală și își dorește să se mute cu familia la țară, într-un loc liniștit, departe de agitația din București. Asta implică și să renunțe la concerte.

”În ultimul timp a început să îmi surâdă din ce în ce mai mult ideea de a mă muta la ţară! Am trăit toată viaţa alergând de la un concert la altul, am schimbat sute de camere de hotel, m-am bucurat de toată atenţia oamenilor care mi-au ascultat muzica, am fost la sute de petreceri, am simţit vibeul multor cluburi şi discoteci, iar acum tot ce îmi doresc cel mai mult e să am colţişorul meu de linişte”, mărturiseşte Giulia.

Giulia Anghelescu se retrage din showbiz! Care este motivul? Giulia și Vlad Huidu au o relație frumoasă de câțiva ani buni, iar de curând au împlinit opt ani de cărnicie, mai exact pe 15 iunie. Artista a ținut să scrie și un mesaj pe rețelele de socializare cu această ocazie.

„Cred că ne-am luat cu copiii şi nu ne-am dat seama când au trecut opt ani de căsnicie, că altfel nu îmi explic! La mulţi ani nouă! Să fim sănătoşi şi fericiţi şi Vlad Huidu întotdeauna înţelegător!„, a fost mesajul cu care artista a marcat evenimentul pe Facebook.