Giulia Anghelescu, revenire spectaculoasă în industria muzicală. Cum a luat decizia de a urca din nou pe scenă: “Mi-am dat seama că nu am gândit-o bine. Aveam o altă percepție”

Giulia Anghelescu a luat o pauză îndelungată în muzică, însă a decis că este timpul să se reîntoarcă. Vedeta a lansat de curând o nouă piesă, astfel că dorințele fanilor s-au îndeplinit în sfârșit.

Cântăreața a motivat și de ce nu a scos încă nicio melodie cu draga sa prietenă, Antonia.

Giulia Anghelescu, din nou pe scenă

După o perioadă bună în care a stat departe de scenă, Giulia Anghelescu le-a făcut o surpriză uriașă fanilor ei. Deși nu credea că o să mai aibă energia de a reveni în industria muzicală, vedeta și-a făcut curaj și a lansat o nouă piesă. Spre surprinderea ei, cei de acasă i-au simțit lipsa mai mult decât ar fi crezut.

“M-am întors pentru că am o gașcă de susținători. În primul rând, copiii, soțul și familia. Sinceră să fiu, deși am fost cu frâna de mână trasă în acest domeniu pentru că nu consideram că mai am energia să mai fac față stresului care vine cu toată nebunia, în momentul în care s-a lansat piesa și au început să îmi scrie oameni pe care nu îi cunosc, mi-am dat seama că nu am gândit-o bine și că lumea chiar își dorea să fac ceva în acest sens. Aveam o altă percepție despre treaba aceasta, dar mă bucur că m-am lăsat dusă de val și mi s-a schimbat ideea despre treaba aceasta cu muzica”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru ego.ro.

Printre susținătorii săi se numără și copiii vedetei, Antonia și Eduard Mikael, care abia așteaptă să își însoțească mămică în concerte.

“În momentul în care am hotărât că o să cânt din nou, copiii au zis că își doresc foarte mult să vină cu mine atunci când se poate. Mă bucur din suflet că au astfel de dorințe. Erau destul de mici când mergeam la concerte și nu îi luam cu mine. Antonia a prins foarte puțin. Acum, ce să zic, abia așteaptă concertele. Și eu abia le aștept. O să fie o experiență extraordinară și îmi doresc ca ei să o trăiască alături de mine. Am mai multă energie ca înainte. Mi se pare foarte drăguț pentru că am un săculeț cu energie pe care l-am păstrat pentru că, cumva, am simțit că se va întâmpla și asta, doar că trebuia să vină momentul potrivit”, a mai spus vedeta.

Ce spune Giulia Anghelescu despre o colaborare cu Antonia?

Giulia Anghelescu este foarte fericită că prima sa piesă după relansare a fost în colaborare cu Dirty Nano. Cât despre o melodie cu Antonia, vedeta mărturisește că amândouă își doresc acest lucru, însă totul rămâne de văzut. Ambele artiste au vieți foarte aglomerate, astfel că este foarte greu să își elibereze agendele și să înregistreze împreună.

“Am avut colaborarea pe care mi-am dorit-o, cu Dirty Nano. Acum mă concentrez foarte tare pe piesele următoare, care cred că o să fie doar cu mine, să vedem. Colaborări sunt deja în pregătire și o să vedeți despre ce este vorba. Sunt lucruri pe care le-am așteptat foarte mult timp și care se vor întâmpla în viitorul apropiat. Nu știu, când o să vină momentul potrivit. (n.r. o să cânte cu Antonia) Sunt absolut convinsă că amândouă avem această dorință, dar niciuna nu se stresează prea mult în acest sens. Dacă va fi să fie, o să fie. Dacă o să fie să se întâmple, cu siguranță se va întâmpla și noi vom fi foarte fericite”, a explicat artista.