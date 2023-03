Giulia Anghelescu și Vlad Huidu nu au început cu dreptul în relația lor: „A fost mâna destinului. Nu eram neapărat îndrăgostită de el”. Cei doi au trecut prin testul despărțirii pentru a realiza cât de mult se iubesc

In articol:

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 15 ani. Cei doi sunt căsătoriți de 10 ani și împreună au doi copii care le fac zilele mai fericite. Vedeta se poate numi o femeie împlinită, atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Aceasta se bucură de o carieră de succes, dar și de o familie frumoasă.

Giulia Anghelescu a dezvăluit secretele unei relații de durată, dar și ingredientele care au contribuit la stabilitatea cuplului, cu toate că în primii 3 ani, ea și soțul ei au fost despărțiți timp de un an și jumătate.

Giulia Anghelescu, secretul mariajului longeviv cu Vlad Huidu

Giulia Anghelescu și Vlad Huidi formează una dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au sărbătorit împlinirea a 15 ani de relație la sfârșitul anului trecut, însă vedeta nu poate uita prin ce au trecut ea și soțul ei la început. Artista și partenerul său de viață au luat o pauză, timp de un an și jumătate, chiar în primii 3 ani de relație, însă nu au putut rezista unul fără celălalt, moment în care și-au dat seama cât de mult se iubesc.

Mai mult decât atât, Giulia Anghelescu a mărturisit că în momentul în care soțul ei a luat-o pentru prima dată de mână, a știut că el este sufletul ei pereche și tatăl copiilor ei. Cu toate acestea, vedeta nu era îndrăgostită de el.

“ De asta zic răbdare, răbdare, înțelegere, prietenie, înțelegere, răbdare. A fost mâna destinului, dacă a fost, nu vom ști niciodată. Bine că a fost! Atunci când m-a luat prima dată de mână, am știut că el vreau să fie și nu eram neapărat îndrăgostită de el, dar pur și simplu așa am simțit”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru impact.ro.

Giulia Anghelescu, Vlad Huidu și cei doi copii ai lor [Sursa foto: Instagram]

Giulia Anghelescu, răsfățată de soțul ei

Giulia Anghelescu a mărturisit că are o obsesie pentru bocanci. Vedeta nu rezistă în fața acestui articol, iar acasă are o colecție impresionantă.

Cu toate acestea, Giulia Anghelescu a spus că este chibzuită când merge la cumpărături și se gândește serios când vede articole vestimentare, make-up sau accesorii. Soțul ei, pe de altă parte, o susține și o încurajează să își achiziționeze tot ce își dorește, indiferent de sume.

„ Soțul meu să știi că este foarte supportive cu mine. Dacă am vrut să îmi iau ceva, clar a fost cel care a zis: «OK, să îți cumperi dacă îți dorești foarte mult!». Nu am avut niciodată probleme. Dar nici eu nu sunt genul de femeie care să nu poată să trăiască fără anumite piese dacă nu le are în garderobă. Nu sunt neapărat pasionată de haine, deși ar putea spune lumea că pare că sunt pasionată. Dar chiar nu. Atunci când îmi cumpăr ceva îmi iau ceva care să îmi placă foarte mult și niciodată nu cumpăr la primul impuls. Pun în wishlist și aștept mult”, a mărturisit Giulia Anghelescu, pentru ego.ro.