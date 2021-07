Google a creat un doodle pentru a marca Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021. Doodle Google 29 iulie 2021, creat cu ajutorul japonezilor

Doodle de la google este sub forma unui joc cu teme olimpice [Sursa foto: PixaBay] 15:44, iul 29, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Google a creat un doodle sub formă de joc care va fi disponibil o perioadă limitată de timp. Sigla Google Doodle este sub forma unui joc și a fost creat împreună cu studioul de animație din Tokyo, "Studio 4 ° C".

Ce este Google Doodle

Sigla Google Doodle este sub forma unui joc[Sursa foto: captură Google]

Doodle sunt schimbările siglei Google pentru a marca sărbători, aniversări, personalități sau evenimente importane. Aceste schimbări se produc prin metode distractive și surprinzătoare sau ilustrații relevante pentru evenimentul respectiv.

Citeste si: Începe etapa vaccinării copiilor de peste 12 ani! Peste 111 mii de doze Moderna urmează să ajungă în România

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Doodle a apărut în 1998. Fondatorii, Larry și Sergey, s-au jucat atunci cu sigla Google pentru a indica prezența lor la festivalul Burning Man, în deșertul Nevada. Prima animație Doodle a reprezentat un omuleț desenat în spatele celui de-al doilea "O" din cuvântul Google. Cei care apăsau click pe siglă aflau printr-un mesaj haios că fondatorii nu erau la birou. Utilizatorii au îmbrățișat ideea, astfel că omul care a făcut grafica a devenit doodler șef la Google, iar schimbările siglei au fost tot mai dese.

Ele marchează de atunci fiecare eveniment major, sărbătoare și personalitate importantă.

Citeste si: David Popovici, supranumit puștiul-minune al înotului românesc, a câștigat a treia medalie de aur la Europenele de juniori: „Când accelerează, ceilalți par că rămân pe loc”

Google marchează Jocurile Olimpice de la Tokyo cu un Doodle care deschide "Insula Campionilor"

Google a creat un doodle a sărbători Jocurile Olimpice de la Tokyo 2021[Sursa foto: captură Google]

Google Doodle din aceste zile marchează Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Astfel că cel care se ocupă cu grafica, împreună cu un studio de animație din Tokyo au creat un joc numit "Insula Campionilor". Odată intrat în "Insula Campionilor" veți găsi șapte mini-jocuri cu teme olimpice: maraton, tenis de masă, înot, tir cu arcul, rugby, alpinism, skateboard. Personajul din joc, atleta calico Lucky, exploatează insula, care cuprinde influențe populare și culturale japoneze. Scopul jocului este acela de a aduna toate cele șapte suluri sacre, prin îndeplinirea de misiunil secundare și provocări ascunse pe insulă.Participanții la joc au posibilitatea să se alăture unei echipe și să participe la clasamentul global al jocului.

Citeste si: Ana Maria Popescu își cere scuze pentru gestul de a nu da mâna cu ministrul Eduard Novak: „Niciodată nu este prea târziu pentru a îndrepta lucrurile!”

"Bine ați venit la Jocurile Doodle "Insula Campionilor"! În săptămânile următoare, alăturați-vă atletului calico Lucky în timp ce explorează Insula Campionilor: o lume plină de șapte mini-jocuri sportive, adversari legendari, zeci de misiuni secundare și îndrăznețe și câțiva prieteni noi. Scopul ei final? Învinge fiecare campion sportiv pentru a colecta toate cele șapte suluri sacre- și completează provocări suplimentare ascunse pe insulă.", este mesajul care te întâmpină când accesezi Doodle Google.