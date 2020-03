Grațiela Duban a părăsit competiția-fenomen Survivor România după două luni de o intensitate uriașă, cum nu i-a mai fost dat să trăiacă până acum. E adevărat, actrița a ieșit fin jungla dominicană direct în jungla mondială provocată de pandemia de coronavirus.

Până să se dezmeticească bine și să aprofundeze informațiile legate de boala care a molipsit Pământul în timp ce ea ers preocupată să supraviețuiască și să obțină puncte pentru echipa faimoșilor, Grațiela a acordat un interviu imediat după ce a fost eliminată.

Sunt imagini emoționante pe care nu le-am văzut la televizor

De ce s-a îndepărtat Grațiela Duban de Mihai Onicaș

Grațiela a spus adevărul! Care a fost motivul pentru care s-a îndepărtat de Mihai Onicaș la Survivor România! ”Totul s-a întâmplat odată cu venirea lui Ghiță!”

Grațiela Duban a dezvăluit ce a determinat-o să se îndepărteze de Mihai Onicaș în timpul competiției la Survivor România.

Grațiela Duban a părăsit Survivor România îngenuchiată de proprii colegi, dar, în special de Mihai Onicaș, surprinzător, faimosul cu care a avut o relație foarte bună în prima parte a competiției din Republica Dominicană.

”Nu mă așteptam ca Mihai să mă voteze, să fie el cel care să scrie numele meu pe foaie, în condițiile în care am avut rezultate bune în ultima săptămână. Însă, am învățat ceva aici, în Republica Dominicană, și anume să nu mă mai încred în oameni niciodată”, au fost cuvintele Grațielei din seara nominalizării.

Grațiela Duban și-a cerut iertare lui Mihai Onicaș înainte de eliminare

Discursul faimoasei avea să se schimbe însă în consiliu, înainte ca publicul să își spună ultimul cuvânt.

”Singura calitate pe care am descoperit-o la Survivor este ca sunt deschisa să învăț din greșeli. Săptămâna ce a trecut a fost îngrozitor de grea din punct de vedere sufletesc, era o luptă în mine care nu se mai termina și nu înțelegeam de ce nu câștigă ori mintea, ori sufletul. Într-o noapte mi-am spus că orgoliile nu au rost și a doua zi am vorbit cu Mihai. Mi-am recunoscut greșeala, mi-am cerut iertate, Mihai m-a înțeles. Nu mă simțeam bine pentru că s-a produs acea ruptură de Mihai și am înțeles cât de important a fost el pentru mine. Greșeala a fost că atunci când m-a deranjat ceva nu i-am spus, m-am umplut de frustrări, de semne de întrrbare, până s-a făcut un bulgăre mare, ca un bulgăre de zăpadă, și nu mai vedeam adevărul”, a spus Grațiela Duban înainte de a afla dacă avea sau nu să părăsească Survivor România.