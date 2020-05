In articol:

Grațiela de la Survivor a fost citată la Judecătorie, procesul având termen pe 28 mai 2020. WOWbiz.ro a dezvăluit că soţia lui Andrei Duban figurează ca pârât, alături de mai multe rude ale sale, într-un dosar al cărui obiect este “ieşire din indiviziune”. Ieşirea din indiviziune este, conform euroavocatura.com, o

Dosarul a fost înregistrat pe 27 noiembrie 2019, iar primul termen al procesului de la Judecătoria Ploieşti a fost stabilit pentru 9 aprilie. Din cauza stării de urgență de pe teritoriul României, procesul a fost suspendat, iar zilele trecute a fost stabilit un nou termen, 28 mai. Între timp, Grațiela a revenit în țară, din Republica Dominicană, și ar putea fi prezentă la proces. (vezi de ce a scuipat-o Emy de la Survivor pe Asiana Peng)

Grațiela de la Survivor a fost citată la Judecătorie. S-a certat cu Cristina Șișcanu

Grațiela Duban a vorbit recent la Fan Arena că nu a mai vorbit cu Cristina Șișcanu de când s-au întâlnit la Survivor. Se pare că totul a plecat de la faptul că Șișcanu a primit toate voturile echipei sale pentru a părăsi competiția. Chiar atunci, aceasta a spus că nu se aștepta să fie votată și de Grațiela Duban, cu care ea credea că a legat o prietenie. Grațiela i-a replicat ea că a votat corect, conform princiilor sale, iar Cristina Șișcanu era cea mai slabă sportivă din echipa lor.

”Săptămânile trecute am ascultat un interviu al Cristinei în care spunea că ea se atașase de mine. Eu nu am simțit lucrul ăsta. Eu nu am simțit că ea era apropiată de mine sufletește de mine, nu am simțit că suntem foarte apropiate. Nu-mi pare rău că am procedat așa. Asta am simțit să fac în acel moment”, a afirmat Grațiela Duban.