Ghiță și Grațiela, față în față, după eliminarea faimosului

Ghiță Balmuș a fost eliminat în ediția de marți, 12 mai, a competiției Survivor România . Faimosul a intrat în direct la Fan Arena, acolo unde l-au așteptat o mulțime de surprize. Acesta și-a revăzut sora, care a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit cu fratele ei după multe luni în care l-a urmărit doar la televizor.

Faimosul a revăzut-o și pe una dintre colegele de la Survivor cu care s-a înțeles cel mai bine și cu care se specula la un moment dat că ar avea ceva mai mult decât o relație de amiciție, Grațiela Duban. Faimoasa a făcut lumină în acest caz la scurt timp după ce a părăsit competiția și a afirmat că între ea și Ghiță nu ar putea să existe niciodată ceva mai mult decât o prietenie.

Surprinzător sau nu, Grațiela a avut și câteva reproșuri la adresa lui Ghiță.

Grațiela: Ce-ai făcut, măi Ghiță, măi? Ce am vorbit eu cu tine?

Ghiță: Eu am încercat. Am încercat, dar cât să o mai duc. Nu am mai putut să fac față.

Grațiela: Felicitări pentru tot parcursul, dar am ceva să îți spun. Porecla mea e răposata? Zi mă! Râzi tu râzi, dar nu e râsul tău.

Ghiță: Porecla cu răposata a plecat de la faptul că Elena în continuare dădea în mine cu faptul că noi doi aveam o relație foarte bună amicală și foarte multe certuri în continuare în tabără se produceau din motivul ăsta, pentru că ea simțea nevoia să mă atace unde știa că oarecum mă doare, pentru că noi doi am avut doar o relație normală, de prieteni, într-un concurs în care, într-adevăr, la un moment dat, ne-am povestit lucruri de acasă. Tu despre familia ta, eu despre viața mea și acest lucru ne-a apropiat. Elena, însă, nu înțelegea că dincolo de Survivor, pot să fie și alte discuții. Și ea a zis răposata și atunci eu am zis „Ok, dacă vrei să fie răposată, pentru că ea a plecat din concurs, înțeleg, dar nu încerca să o dai în lucruri mai negative”. De acolo a plecat răposata.

Grațiela: Din ceea ce am văzut eu se înțelegea că tu mi-ai pus porecla asta.

Ghiță a părăsit competiția Survivor România

În ediția de marți, Lola și Emanuel au câștigat imunitatea, astfel au scăpat de data aceasta de eliminare. Ceilalți colegi nu au avut posibilitatea să îi voteze. Pentru faimoși a rămas un singur nume din echipa adversă pe care au avut posibilitatea să îl voteze, Iancu. Cu toate că echipele au vorbit înainte și au stabilit cine pe cine votează, se pare că sentimentele față de Iancu au făcut-o pe Emy Alupei să își schimbe votul și să nu îl voteze, asta după ce înainte au vorbit în privat și acesta a încercat să o aducă de partea lui. Astfel, tânăra a ales să își asculte inima și a votat-o pe Elena.

Ghiță Balmuș a fost eliminat în ediția de marți a competiției, după ce a fost nominalizat alături de războinicul Iancu și faimosul Cezar Juratoni.

„Dezamăgire nu este, pentru că am dat tot ce am putut pe traseu. De multe ori cu dureri, infometat. Am avut foarte multe sentimente si am dat pana la ultimul de fiecare data, cum zice sloganul nostru. Chiar zicea Cezar mai devreme că de ce sunt abatut si i-am spus ca imi este foame. Am vazut strategiile dinainte su am avut un sentiment. Voi ramane un faimos pentru ca am luptat in tabara faimosilor, Voi iesi cu zambetul sus si privirea inainte”, a spus Ghiță înainte să părăsească competitia.

„Fiecare zi este o lectie. An invatat multe aici. Si de regret si de tristete si de dezamagire. Fiecare si-a jucat cartea cu doua fete, cu trei fete, asa cum au fost ei. Sa fie ei si acasa si sa nu se schimbe pentru nimic in lume. Tot ce pot sa spun este ca sunt mandru”, a mai spus concurentul.