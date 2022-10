Greutățile cu care Cristina Bălan și soțul ei se confruntă în viața de zi cu zi, de când au devenit părinți. Au doi gemeni care au fost diagnosticați cu sindromul Down, iar în curând familia li se va mări din nou: "Ne este extrem de greu financiar"

In articol:

Cristina Bălan și soțul ei, Gabi Bălan, au trecut prin multe momente dificile de-a lungul mariajului, însă de departe cel mai greu le-a fost atunci când au aflat că gemenii lor, născuți cu aproape 9 ani în urmă, suferă de sindromul Down. Despre

sacrificiile pe care le fac zilnic ca părinți, dar și despre relația cu tatăl băieților ei artista a vorbit deschis în ultima ediție a emisiunii "În oglindă", difuzată pe canalul de Youtbe theXclusive.

Cristina Bălan, despre gemenii ei: "Marea provocare la noi este atunci când ei preiau un comportament"

Cristina Bălan recunoaște că nu îi este deloc ușor să facă față responsabilităților părintești. Gemenii ei, în vârstă de aproape 9 ani, suferă de sindromul Down, iar acest lucru presupune ca artista să fie extrem de atentă atunci când vine vorba despre educația lor: "Marea provocare la noi este atunci când ei preiau un comportament- și de cele mai multe ori vorbim de comportamente negative- pentru că asta impresionează, în primul rând, un copil. Dacă văd că un copilaș lovește cu piciorul în ceva, ai mei vor fi impresionați, vor prelua comportamentul și îl vor fixa mult mai mult timp decât un copil tipic. Luni la rând durează. Și asta pentru noi este o altă provocare. Trebuie să scăpăm de un comportament negativ.", a povestit fosta membră a trupei Impact, în cadrul emisiunii "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță.

Nici pe plan financiar nu îi este mai ușor Cristinei Bălan. Cântăreața a dezvăluit că ea și soțul ei se descurcă destul greu și sunt nevoiți să facă o mulțime de sacrificii, pentru a reuși să le ofere un trai decent micuților: "Ne este extrem de greu financiar și multă lume vine cu tot felul de propuneri- pe care le apreciez- să fac nu știu ce business. Ori eu nu am timpul necesar, iar asta nu înțelege lumea. Dacă eu mă ocup de copii toată ziua, când aș putea eu să fac unghii, să fac...când să chem clientele, după ce culc copiii, de la 22:00? Când aș putea? Că eu pic de oboseală de cele mai multe ori. Suntem efectiv tracasați psihic și emoțional după o zi în care trebuie să strunim copiii, nu e chiar simplu.", a mai spus Cristina Bălan.

Ce schimbări au avut loc în căsnicia Cristinei Bălan, de când a devenit mamă?

Cristina Bălan a vorbit și despre mariajul său. Artista a mărturisit că relația cu soțul ei a suferit câteva schimbări serioase în momentul în care au devenit părinți. Ba chiar, la un moment dat, s-au gândit să divorțeze, dar au reușit să treacă peste toate problemele și să fie alături unul de celălalt: "Am divorțat de vreo 3-4 ori până acum, fictiv. Eu sunt cea care amenință de cele mai multe ori când îmi ajunge așa puțin și mie, cuțitul la os.(...) Avem toate stările pe care și le poate imagina cineva. Am avut conflicte și noi.

Și un cuplu care nu are presiunea aceasta, care are, poate, un copil tipic, de la oboseală, rutină, se mai iau în gură unul cu altul. Și noi la fel am pățit. Dar ne leagă niște lucruri mult mai puternice și mult mai importante. Noi, înainte să devenim cuplu, am fost cei mai buni prieteni, am fost foarte legați unul de celălalt. Ne-am cunoscut cât se poate de bine.", a mărturisit Cristina Bălan, în cadrul emisiunii amintite.