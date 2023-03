„Gura lumii” Deea Maxer a răbufnit, după ce Gabriela Cristea și Mara Bănică și-au dat cu părerea despre căsnicia sa! Fosta soție a lui Dinu suferă cumplit în urma divorțului

In articol:

După ce Deea Maxer a făcut public anunțul cu totul neașteptat al divorțului de Dinu, mai multe vedete și-au dat cu părerea despre această situație, având în vedere că cei doi foști soți s-au afișat de fiecare dată ca fiind cuplul perfect.

Printre aceste persoane publice se numără Gabriela Cristea și Mara Bănică, care, la fel ca fanii fostului cuplu, au rămas surprinse de decizia pe care cei doi au luat-o. La distanță de o zi față de opiniile celor două vedete, Deea, încă suferindă și cu moralul la pământ, a postat în mediul online un mesaj prin care a lăsat să se înțeleagă că este dedicat special pentru toți cei care au comentat despre situația sa amoroasă după dezvăluirea deciziei de a merge pe drumuri separate în viață.

Cu numai câteva minute în urmă, Deea Maxer a dat de înțeles în mediul online că se simte deranjată de opiniile publice popularizate în mediul online despre situația ei sentimentală. Chiar dacă le-a mărturisit fanilor, prin mesajul scris în urmă cu o zi legat de anunțul divorțului, că este profund recunoscătoare pentru toți anii pe care i-a trăit alături de Dinu, în secțiunea de comentarii s-a dezbătut inclusiv presupusul motiv pentru care cei doi ar fi ajuns la despărțire.

Mai exact, cei mai mulți dintre internauți au fost de părere că diferența de vârstă dintre cei doi foști soți și-a spus cuvântul de această dată, sugerând că decizia de a divorța a venit cel mai mult din partea artistei.

„Gura lumii numai pământul o astupă.”, a spus Deea Maxer în mediul online, în urmă cu puțin timp.

„Cât înșală aparențele. Mereu ați părut atât de îndrăgostiți și, de fapt, erați pe marginea prăpastiei.”, „Era100%... nu are cum, e diferența de vârstă foarte mare... nu vă mai alegeți bărbați bătrâni... Frumos este să vă luați de vârstă apropiată, sa îmbătrâniți împreună!..”, „O fi din cauza diferenței de vârstă?”, sunt doar o mică parte dintre comentariile făcute de fani la adresa fostului cuplu Deea și Dinu Maxer.

Ce a declarat Gabriela Cristea despre divorțul dintre Deea și Dinu Maxer?

La scurtă vreme de la anunțul divorțului dintre Deea și Dinu Maxer, Gabriela Cristea și-a dat cu părere despre relația celor doi. Prezentatoarea TV s-a declarat surprinsă de vestea primită, mai ales pentru că de fiecare dată când a avut ocazia să-i vadă împreună au oferit impresia că se iubesc din ce în ce mai mult și că nu poate exista posibilitatea să se despartă vreodată.

De asemenea, Gabriela Cristea a ținut să specifice că apreciază modul pașnic prin care au decis să facă anunțul despărțirii lor.

„Recunosc că am fost extrem de surprinsă în momentul în care am văzut că Deea și Dinu Maxer au hotărât ca drumurile lor să meargă pe cărări separare. M-am întâlnit deseori cu ei, au venit și la noi acasă, au doi copii absolut superbi, dar în viață se mai întâmplă și așa. Am văzut că au postat un mesaj comun, ceea ce înseamnă că au găsit suficient de multă înțelepciune și respect ca după 18 ani de relație să meargă mai departe într-un mod civilizat și să facă și din despărțirea asta o situație cât se poate de civilizată, mai ales că copiii sunt cei care suferă și ei probabil că încearcă să le ușureze cât mai mult sarcina celor mici”, a spus Gabriela Cristea, conform Spynews.ro.

Declarația Marei Bănică despre divorțul dintre Deea și Dinu Maxer

La fel ca Gabriela Cristea, și Mara Bănică a mărturisit că a primit vestea divorțului dintre Deea și Dinu Maxer ca pe un șoc, menționând că imaginea de cuplu perfect și veșnic îndrăgostit pe care au oferit-o până la acest moment este total diferită față de deznodământul căsniciei.

„Dacă și Maxerii s-au despărțit, ce o mai urma? Îi cunosc de o grămadă de ani și mereu mi s-a părut că au o legătură fenomenală! Uniți, îndrăgostiți, drăgăstoși, atenți unul cu celălalt… Trist”, a scris Mara Bănică, pe contul ei de Facebook, la scurt timp după anunțul divorțului.

