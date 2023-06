„Hai odată, că înnebunesc!" Răzvan Fodor nu mai face față dorului, de când soția lui a plecat de acasă! Mărturisirea publică pe care i-a făcut-o Irinei, după câteva săptămâni în care nu s-au văzut deloc

In articol:

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună o fiică, pe Diana. În ciuda faptului că sunt căsătoriți de aproape 13 ani, au reușit să mențină vie iubirea dintre ei, iar acum sunt mai îndrăgostiți ca niciodată.

Atât Răzvan Fodor, cât și soția sa, se pot lăuda cu faptul că au reușit să-și construiască cariere de succes și au muncit foarte mult pentru visurile lor. Cu toate acestea, uneori proiectele pe care le au îi împiedică să petreacă la fel de mult timp împreună. În prezent, Irina Fodor este plecată în celălalt capăt al lumii, pe alt continent, pentru filmările unui show TV.

Răzvan Fodor i-a pregătit o surpriză soției sale, în timp ce aceasta se află la filmări [Sursa foto: Facebook]

Răzvan Fodor, mesaj public pentru soția lui

Chiar dacă Irina Fodor nu este acasă de câteva săptămâni și se va întoarce în țară abia la sfârșitul lunii iulie, îndrăgitul artist are foarte mare grijă atât de fiica lor, cât și de casă și se pare că reușește să aibă totul sub control. Vedeta face față cu brio tuturor provocărilor și are grijă ca totul să fie bine pus la punct.

Mai mult decât atât, Răzvan Fodor i-a pregătit și o surpriză soției sale pentru momentul în care se va întoarce acasă. Mai precis, a mers la un service pentru a-i schimba cauciucurile de iarnă, cu cele de vară.

Mai mult decât atât, Răzvan Fodor a făcut chiar și o glumă, spunând că îi va spăla și spăla mașina, dar cu promisiunea de a veni cât mai repede înapoi.

„Uite, mă, gărgărițo, am venit să-ți schimb cauciucurile de iarnă. Bine, în mijlocul verii, dar ți le schimb. O să ți-o și spăl, dar hai odată acasă, că înnebunesc”, a spus Răzvan Fodor într-o postare pe contul său de Instagram.

Când se va întoarce Irina Fodor?

Se pare că Răzvan Fodor nu este talentat doar la actorie, ci și la gătit. În timp ce soția sa este plecată la filmări, el gătește cele mai bune preparate pentru fiica lor, Diana. Are grijă să nu îi lipsească absolut nimic și se preocupă constant de educația sa. Fără doar și poate, îi este extrem de dor de soția sa și îi simte în permanență lipsa, însă nu o poate vizita din cauza faptului că distanța dintre ei este prea mare. Cu toate acestea, vorbesc tot timpul la telefon.

„Am de așteptat, undeva la sfârșitul lunii iulie de-abia se întoarce și până atunci eu am în grijă copilul, cățelul, purcelul, casa, mâncarea, educația, niște meditații și tot așa. Mă descurc și fii-mea deja e un pic mai mare, adică își face și ea foarte multe lucruri singură la 12 ani, dar, na, trebuie să o supraveghez… Cu Irina vorbesc în fiecare zi în funcție de fusul orar care este între noi. E prea la capătul pământului ca să o vizitez și nu am de ce pentru că ei acolo filmează, nu e distracție”, a declarat Răzvan Fodor pentru click.ro.