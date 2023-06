Ce carieră și-a dorit să urmeze Carmen Tănase înainte să devină actriță? Vedeta a vorbit despre motivul pentru care a renunțat la acel vis. Puțini știau asta despre ea: „Soarta a ales pentru mine!”

In articol:

Carmen Tănase se numără printre marile actrițe ale scenei românești. De peste 40 de ani a reușit să-și clădească o carieră de succes în industria teatrală și cinematografică, iar numele ei a apărut în numeroase producții atât naționale, cât și internaționale.

Datorită carismei, dar și a talentului său actoricesc, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani care îi sunt alături la orice pas.

Recent, aceasta și-a deschis sufletul și a vorbit despre cum reușește să intre în pielea personajelor pe care le interpretează, dar și despre faptul că înainte să pășească în lumea teatrului, avea un alt vis care, însă, nu s-a concretizat niciodată.

Ce carieră și-a dorit să urmeze Carmen Tănase înainte să devină actriță? [Sursa foto: Facebook]

Ce carieră și-a dorit Carmen Tănase să urmeze înainte să devină actriță?

Toată lumea o recunoaște pe Carmen Tănase din teatru sau film, însă puțini știau că înainte să îmbrățișeze cariera actoricească, vedeta avea alte visuri. Asta pentru că și-a dorit foarte mult să devină medic veterinar, întrucât iubește foarte mult animalele. Cu toate acestea, recunoaște că cel mai probabil nu ar fi putut să facă această profesie, mai ales că pasiunea pentru actorie a primat întotdeauna și este locul care îi aduce bucurie și împlinire sufletească.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: „Eu plătesc tot. Banii mei sunt banii noștri, banii lui sunt banii lui”. Claudia Puican, soția lui Armin Nicoară, recunoaște că ea este cea care ține casa- kanald.ro

Citeste si: O femeie de 99 de ani a devenit virală după ce a oferit un sfat de viață. „Fă-ți ție o favoare, nu copiilor, nu lumii”- stirileprotv.ro

Citește și: Marius Manole și Carmen Tănase nu s-au suportat ani la rând. Cum au ajuns să se împrietenească. Actorul a dezvăluit motivul pentru care nu și-au vorbit multă vreme: „Pe unde ne prindeam, ne înțepam”

„Fiind în priză tot timpul, bătrânețea nu își permite să se lipească de mine, bănuiesc. Nu știu cum ar fi să nu îmi placă locul unde muncesc, pentru mine este foarte bine. Mă gândesc că trebuie să fie foarte rău să te duci la muncă cu chin și să aștepți cu nerăbdare să pleci de acolo.

La mine nu se întâmplă lucrul ăsta. Eu nu aș pleca deloc de la teatru sau de la filmări. Eu aș fi vrut să devin medic veterinar, îmi plac mult animalele, dar ,probabil, nu aș fi putut până la capăt. Cred că tot actoria era drumul meu. Oricum ai schimba drumul, cred că soarta ți-l alege. Soarta a ales pentru mine!”, a mărturisit Carmen Tănase pentru playtech.ro.

Citește și: Carmen Tănase și Elvira Deatcu, prietene de peste 30 de ani! Modul prin care cele două actrițe se împacă după fiecare ceartă: „I-am zis că o rog frumos să se oprească dacă nu vrea să plece bătută”

Citeste si: Prin ce a trecut Eli Lăslean, designerul care o îmbracă pe Carmen Iohannis. O tragedie a avut loc în viața ei, în urmă cu 25 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte Matematică Evaluare Națională 2023: Format JPG. Consultă subiectele primite azi de elevii de clasa a 8-a? Barem de corectare- Edu.ro- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a fentat Shakira presa și a lăsat să se înțeleagă că ar fi într-o relație cu Lewis Hamilton când, de fapt, altul este adevărul- radioimpuls.ro

Mai are Carmen Tănase emoții după atâția ani de actorie?

Deși numără foarte mulți ani pe scenă, dar și pe platourile de filmare, Carmen Tănase recunoaște că are încă emoții foarte mari și se teme de roluri. Deși în trecut nu obișnuia să aibă emoții, acum plânge chiar și la filmele în care joacă, indiferent că este vorba de o comedie, asta pentru că reușește să vadă personajul și actorul Carmen Tănase, ci nu omul Carmen Tănase, un lucru extrem de important în această carieră.

Citește și: Carmen Tănase, într-o continuă luptă cu kilogramele în plus. Vedeta a ținut diete toată viața: „Nu prea ai cum să scapi”

Mă tem de roluri tot timpul. Am emoții groaznice. Nu am avut deloc, mulți ani, iar de câțiva ani de zile, am emoții groaznice. Cred că de vină este bătrânețea. Devii mai emotiv când îmbătrânești, plângi la filme, chestii de genul ăsta. Mi se întâmplă să plâng la filme când joc eu, mi se întâmplă des la o secvență din comedie, din serialul „Regina” cred că era. Nu mă mai văd pe mine, după atâția ani de zile, nu mă mai văd pe mine, mă uit ca la un actor.”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.