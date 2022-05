Horia Colibășanu, dezvăluiri de pe Kangchenjunga și din alte aventuri extreme pe munte : „Două luni nu am știut ce este acasă” | EXCLUSIV

In articol:

Horia Colibășanu s-a întors acasă după mai bine de o lună de expediție în Nepal, locul în care a „vânat” Kangchenjunga, un alt vârf de peste 8.000 m înălțime din Munții Himalaya.

Horia Colibășanu, alpinist: „Totul a fost mai bun, mai ușor, mai călduros.”

Victorios și mândru că a învins muntele pe care nu l-a putut dovedi în urmă cu un deceniu, Horia a mărturisit că aventurile sale nu se vor opri aici.

Horia s-a întors pe Kangchenjunga mai exprimentat, mai chibzuit și, cel mai important, mult mai bine echipat pentru unul dintre cei mai periculoși munți din lume. Alături de Marius Gane şi slovacul Peter Hámor, partenerii săi de încredere din ultimii 4 ani de expediții, alpinistul timișorean a adăugat în colecție și ultimul vârf de peste 8.000 m din Nepal care-i lipsea.

„Pe Kangchenjunga am mai fost acum 10 ani și nu am reușit. Am mai așteptat, am vrut să fiu bine pregătit atunci când dau iar ochii cu acest munte. Atunci mi-a fost foarte greu să mă întorc de acolo, unde am ajuns, la 200 m de vârf. Am ajuns cu greu în ultima tabără, și acum am vrut să fiu mai bine pregătit și să-mi fie puțin mai ușor. Am reușit să avansăm pe toate planurile, începând de la antrenament, pregătire și până la echipament. Totul a fost mai bun, mai ușor, mai călduros”, a spus Horia Colibășanu într-un interviu exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Ambițios din fire și mereu gata de noi provocări, Horia a recunoscut că plănuiește să escaladeze toți „coloșii” din Himalaya.

„Din cele 14 vârfuri de peste 8.000 m, așa-numiții „optmiari”, mai am încă 5. Am urcat 9. Unul este în Tibet și 4 sunt în Pakistan. Din fericire pentru mine, nu sunt cei mai dificili. Sunt ceva mai ușori. Pentru noi e o mare diferență între un vârf de peste 8.400 m și restul sub 8.200 m. Diferența asta de 200 m este destul de importantă, chiar dacă nu pare”, a mărturisit Horia Colibășanu.

Horia Colibășanu: „Două luni n-am știut ce se întâmplă acasă.”

Horia Colibășanu, în cea mai recentă aventură a sa, pe vârful Kangchenjunga din Munții Himalaya [Sursa foto: Facebook]

Povestea lui Horia Colibășanu a inspirat și inspiră mulți oameni să viseze la o aventură pe munte, însă clipele de glorie pe care acesta le împărtășește fanilor de pe Facebook sunt doar o mică parte a testelor dure pe care le înfruntă. Un alpinist de talie mondială este supus unor încercări foarte grele pe munte, care nu de puține ori îl împing la limită.

„Mi s-a întâmplat să mă opresc și să adorm de oboseală pe Everest. Mi s-a întâmplat și să mă opresc într-un capăt al cortului și să trebuiască să mă odihnesc câteva minute, ca să ajung la celălalt capăt al cortului, chiar pe Kangchenjunga”, a precizat Horia Colibășanu în interviul exclusiv pentru WOWbiz.ro.

Tehnologia îl ajută pe Horia să ajungă mai ușor la familie și la cei de acasă, care îl urmăresc cu sufletul la gură. În primii ani ai carierei lui, aplinistul timișorean nu avea nicio modalitate de a lua legătura cu cei dragi în momentele în care a avut nevoie de o vorbă bună.

„Singura modalitate prin care putem accesa internetul e prin satelit, e destul de scump, conexiunea e destul de greu de realizat, durează mult. Acum au apărut niște telefoane prin satelit care sunt smart și au aplicații. Telefonul pe care-l folosesc acum e ca telefoanele de acum 20 de ani, telefon cu care doar formezi numărul și suni. La prima expediție n-am avut nici telefon și două luni n-am știut ce se întâmplă acasă”, a adăugat Horia Colibășanu.