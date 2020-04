In articol:

O zi incarcata din punct de vedere emotional pentru mai multe zodii. Surprize si planuri de viitor pentru altele. Care sunt previziunile astrologice pentru marti, 14 aprilie 2020.



Horoscop 14 aprilie 2020 Berbec

Relatia amoroasa trece prin niste schimbari te afecteaza si nu te lasa sa te concentrezi. Solutia ar fi sa stai de vorba cu persoana iubita si sa lamuresti ce se intampla intre voi. Nu lasa ca povestea de dragoste sa se destrame din cauza unor izbucniri de orgoliu si de scurtcircuite in comunicare.

Situatia financiara nu este nici ea prea buna. Nu te implica in proiecte in care nu crezi suta la suta, nu e cazul sa iti asumi riscuri intr-o perioada atat de tulbure pentru toata lumea.

Horoscop 14 aprilie 2020 Taur

O zi foarte incarcata din punct de vedere emotional. Te simti coplesit de sentimente si dorinte, nu stii cum sa faci sa nu te lasi purtat de val. Sfatul astrologilor este sa iti pastrezi calmul si sa iti stabilesti prioritatile.

Horoscop 14 aprilie 2020 Gemeni

Persoana iubita vrea sa ii acorzi mai multa atentie si sa ii dedici mai mult timp. Daca ar trebui sa lupti pentru ceva, atunci trebuie sa lupti pentru povestea ta de dragoste.

Lasa deoparte ce iti spune constiinta si ratiunea, lupta pentru dragoste. E momentul sa pui pe primul plan relatia cu persoana iubita, altfel se va plictisi sa te astepte sa te dai pe brazda.

Esti agitat, tensionat, pe plan financiar suferi pierderi considerabile. Greutatile par sa te copleseasca, iar tu esti tentat sa arunci vina pe cei din jur, niciodata pe tine.

Horoscop 14 aprilie 2020 Rac

O persoana apropiata este intr-un impas si iti cere ajutorul. Acorda-i timp si atentie ca sa se poata destainui, ofera-i sfaturile tale, sunteti printre putinele persoane pe care se poate baza, nu o dezamagiti!

Starea de spirit este schimbatoare. Nu te lasa coplesit de gandurile negative, usor-usor vei depasi toate greutatile.

Horoscop 14 aprilie 2020 Leu

Esti mai tensionat si mai irascibil ca niciodata. Simti ca pierzi controlul asupra unor situatii care de obicei nu iti dadeau batai de cap.

Simti nevoia sa iesi, sa te distrezi cu prietenii, iar faptul ca nu o poti face te enerveaza la culme. Interactioneaza cu persoanele dragi de la distanta. Fii tu cel care face primul pas, initiaza o video-conferinta cu toti cei carora le duci dorul.

Horoscop 14 aprilie 2020 Fecioara

Simti nevoia sa stai de vorba cu cineva care sa iti reaminteasca faptul ca esti priceput si ca te afli pe calea cea buna. Nu te lasa atras in conflicte minore, nu iti pleca urechea la barfe si zvonuri initiate de persoane care nu au avut fie timp, fie rabdarea sa te cunoasca.

Spre seara, deschide o carte sau cauta un jurnal mai vechi, o astfel de lectura te va ajuta sa te deconectezi de la grijile cotidiene.

Horoscop 14 aprilie 2020 Balanta

Esti suparat si frustrat de trecerea timpului. Simti ca ai ratat o multime de lucruri interesante in timpul pe care l-ai petrecut muncind sau fiind implicat in tensiuni cu persoane care nu meritau atat de multa atentie.

Reia legatura cu prietenii de care te-ai cam indepartat si stabileste o intalnire. Fie ea si virtuala! Vei vedea ca starea ta de spirit se va imbunatati.

Horoscop 14 aprilie 2020 Scorpion

Nu iti place sa lucrezi de acasa, tu ai vrea sa fii in mijlocul actiunii, la birou, sa dai ordine si sa trasezi directii.

O propunere venita de la un prieten apropiat te va pune un pic pe ganduri. Este oare momentul potrivit sa intri intr-o combinatie de afaceri cu o persoana atat de draga?

O puternica durere de cap te va scoate din ritmul zilei si te va forta sa te odihnesti un pic mai mult.

Horoscop 14 aprilie 2020 Sagetator

Simti nevoia de o pauza, de o evadare din cotidian. Nu iti poti lua concediu, dar asta nu inseamna ca nu poti gasi o varianta care sa te faca sa te detensionezi un pic.

O sedinta aparuta in agenda ta in ultima clipa te va destabiliza. Finanicar exista sansa unui castig nesperat.

Horoscop 14 aprilie 2020 Capricorn

Te-ai saturat sa stai pe margine si sa iti astepti randul la iubire. Preia fraiele si nu vei regreta. Nu mai astepta mesajul care sa te faca sa zambesti. Pune chiar tu mana pe telefon si initiaza discutia cu persoana pe care o vrei langa tine.

Prietenii sunt bine intentionati, dar poate ar fi cazul sa nu ii mai lasi sa hotarasca pentru tine.

Horoscop 14 aprilie 2020 Varsator

O zi dedicata persoanei iubite. Petreceti timp impreuna, tineti-va in brate, soptiti-va vorbe dulci. Faceti-va chiar si planuri de viitor! Conexiunea dintre voi e puternica, totul merge struna, ce sens are sa amani pasul cel mare?

Horoscop 14 aprilie 2020 Pesti

Spre seara vei primi o veste nu tocmai buna de la un membru al familiei.

Se iveste ocazia unui castig financiar. Nu te grabi sa iei decizii pana cand nu afli toate clauzele si conditiile noului contract. Ia in calcul varianta de a pune un ban deoparte in loc sa te arunci in cheltuieli care iti vor aduce satisfactii pe termen scurt.

Adu-ti aminte ca sunt persoane care te iubesc si sunt dispuse sa te asculte oricand. Nu te lasa coplesit de ganduri negre. Starea de spirit nu este una tocmai buna, dar cu ajutorul prietenilor si al familiei vei depasi si aceasta perioada mai grea.