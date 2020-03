Mintile sclipitoare ies imediat in evidenta. Stii care sunt cei mai destepti nativi din horoscopul european? Iti prezentam TOP 5 zodii sclipitoare, cu o inteligenta remarcabila.

Top 5 zodii sclipitoare: Gemeni

Persoanele nascute sub semnul zodiacal Gemeni sunt foarte destepte si pricepute sa spuna de fiecare data cuvintele potrivite. Sunt creative si originale.

Gemenii au pasiune pentru limbile straine, literatura si arta.

Top 5 zodii sclipitoare: Fecioara

De departe cea mai inteligenta zodie din horoscop este Fecioara. Nativii acestia se pricep de minune la matematica, sunt atrasi mereu de calcule si de rezolvarea misterelor.

Fecioarele sunt atente la detalii, serioase si meticuloase. Nu au cea mai buna intuitie, insa sunt organizate si disciplinate, rar li se intampla sa dea gres.

Top 5 zodii sclipitoare: Scorpion

Scorpionii isi fixeaza teluri in viata si fac tot ce le sta in putinta pentru a le atinge. Aceste persoane sunt foarte inteligente, stiu sa puna intrebarile potrivite si sa fie mereu informate si pregatite pentru ce urmeaza. Sunt curioase, se implica in fel si fel de proiecte si stiu sa rezolve orice problema le-ar iesi in cale.

Top 5 zodii sclipitoare: Varsator

Cu un grad ridicat de inteligenta, Varsatorul iese imediat in evidenta. Acestor nativi le merge minte, ei vad detalii care altora le scapa. Sunt capabili sa inteleaga lucruri la care altii nici nu s-ar fi gandit. Sunt persoane profunde, uneori cam prea visatoare, dar nu exista obiectiv pe care sa nu il atinga, daca isi propun asta. Se va folosi de toate armele pe care le are la dispozitie pentru a obtine ce isi doreste.

Top 5 zodii sclipitoare: Pesti

Poate pentru unii reprezinta o surpriza prezenta Pestilor in acest clasament. Cand anumite persoane le desconsidera, Pestii stiu sa isi foloseasca intelepciunea pentru a iesi in evidenta. Dau sfaturi bune, stiu sa isi adapteze discursul in functie de interlocutor, vad lucruri care poate altora le scapa.

Au o intuitie buna si foarte mult noroc. Chiar daca uneori sunt prea visatori, sunt capabili sa ia decizii bune chiar si cand presiunea le apasa pe umeri.