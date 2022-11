Hotărârea pe care Nicoleta Nucă a luat-o înainte de nuntă! Ce se va întâmpla cu fericitul eveniment: „N-am simțit că aș vrea...”

In articol:

Nicoleta Nucă se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas și o urmăresc cu atenție la fiecare apariție de-a sa.

Atunci când fanii au aflat că partenerul ei de viață, Alex Ursache, și-a făcut curaj și i-a adresat marea întrebare, răspunsul artistei fiind bineînțeles un sincer ”DA”, cu toții au dorit să afle mai multe detalii despre nuntă, mai precis despre cum va arăta fericitul eveniment, dar și despre când va avea loc.

În acest sens, cât despre o dată precisă în care se va desfășura evenimentul, Nicoleta Nucă nu a precizat nimic, însă a oferit o serie de detalii despre cum dorește să fie cea mai frumoasă zi din viața sa.

”Cât mai restrâns, departe de ochii lumii, ceva foarte intim, foarte restrâns, drăguț, liniștit, fără prea multă gălăgie, fără muzică la volum maxim. Să ne putem auzi unii pe alții când vorbim, să ne bucurăm de compania celorlalți toți împreună. În copilărie vizualizam doar rochia, pentru mine era ideea în capul meu să am această rochie de prințesă. M-am maturizat și am plecat din zona de prințesă și mi-aș dori ceva mai elegant, mai cuminte. În ceea ce privește evenimentul, niciodată nu mi-am făcut filme neapărat. Am zis că o să mă las dusă de val și de ceea ce simt pe moment. N-am simțit că aș vrea ceva pompos, exagerat, cu foarte multă lume, pentru că de obicei nu nunțile atât de mari, după părerea mea sunt mai mult o afacere. Chemi la nuntă niște oameni cu care nu vorbești de mai mult de două ori pe an”, a spus Nicoleta Nucă.

Nicoleta Nucă nu știe dacă va avea nași de cununie

Nicoleta Nucă a mai dezvăluit că nu știe dacă va avea nași de cununie, asta pentru că ea și viitorul soț nu s-au gândit încă la acest aspect.

Un alt amănunt pe care cântăreața l-a mai dezvăluit este că își dorește ca nunta să fie în Sudul Italiei, într-o locație cu vedere la mare.

”Nu știm încă dacă vom avea nași, nu suntem siguri de ideea aceasta. Cu siguranță, vor fin părinții amândurora și câțiva prieteni foarte apropiați. Ne dorim să fie sudul Italiei (n.r. locația nunții), undeva pe coastă, cu vedere la mare”, a dezvăluit artista.

