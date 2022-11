„În urma situațiilor pe care le-am tot întâmpinat...” Nicoleta Nucă nu se mai ascunde! Ce s-a întâmplat cu vedeta în urmă cu 2 ani. Declarațiile neașteptate ale cântăreței

In articol:

Nicoleta Nucă a devenit cunoscută cu câțiva ani în urmă, când a cucerit publicul din țara noastră prin calitățile sale vocale impresionante.

Chiar dacă a reușit să își construiască o carieră de succes, asta nu înseamnă că artista nu a trecut prin clipe grele.

Cu ceva timp în urmă, depresia i-a pus capac tinerei cântărețe, așa că aceasta a cerut ajutor specializat.

Nicoleta Nucă a trecut prin clipe grele în ultimii ani. Artista a fost salvată de terapie. [Sursa foto: Instagram]

Nicoleta Nucă a spus tot: „Mi-am dat eu două palme peste ochi”

Depresia afectează din ce în ce mai multe persoane, în special din rândul tinerilor. Din păcate, nu de fiecare dată persoanele care au stări depresive reușesc să depășească aceste sentimente. Iată însă că Nicoleta a ieșit la liman.

Artista începuse să se simtă din ce în ce mai rău din punct de vedere psihic. La un moment dat, aceasta a realizat că nu poate să rămână în acea stare pentru o perioadă prea lungă, așa că a căutat ajutor.

Susținută constant de prietenii apropiați și de familie, vedeta a început să meargă la terapie. Chiar dacă în țara noastră există anumite prejudecății în legătură cu apelarea la un psiholog, artista spune că nu a ținut cont de nimic din toate aceste lucruri pentru că își dorea

cu adevărat să se facă bine.

„În urma situațiilor pe care le-am tot întâmpinat de-a lungul vieții, până mi-am dat eu două palme peste ochi. Am făcut și terapie, bineînțeles, pentru că asta este soluția în genul ăsta de situații și împreună cu terapeutul și ulterior singură și cu ajutorul oamenilor apropiați din viața mea, care m-au susținut în acest drum, am reușit, din nou, să îmi recapăt încrederea în mine. Acum un an jumătate, doi, am trecut printr-o perioadă de depresie destul de agresivă și atunci am început terapia, lucru pentru care mă bucur foarte mult”, a mărturisit Nicoleta Nucă, pentru un post de televiziune.

Chiar dacă poate unele persoane au judecat-o pentru că a ales să urmeze o anumită terapie, artista spune cu mâna pe inimă că a fost un lucru foarte benefic pentru ea.

Vedeta încearcă să demonteze acest mit, potrivit căruia la psiholog apelează doar persoanele care au probleme mintale, pentru că nu este nici pe departe așa.

„Nu m-am lăsat influențată de părerile din jur sau de prejudecata aceasta generală că la psiholog te duci numai dacă ai probleme mintale, ceea ce nu este adevărat. Mi-am văzut de drumul meu în privința asta și m-a ajutat”, a adăugat artista.