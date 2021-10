”I-a spus că o omoară și îi ia scalpul”! Fiul de 15 ani al lui Nicolae Guță, martor la scena în care fratele vitreg i-a amenințat mama cu un cuțit! EXCLUSIV

In articol:

Narcisa Guță a fost amenințată în fața fiului minor pe care-l are cu Nicolae Guță. Alberto, 15 ani, a fost martor al scenei în care fratele lui vitreg îi amenință mama cu moartea, conform informațiilor din dosar.

Narcisa a făcut un atac de panică

”În motivarea cererii, s-a arătat că în data de 28.08.2021, pârâtul-agresor, în timp ce se afla în vizită la mama sa-reclamanta, la adresa din București,__ Nr 2,_,_, pe fondul consumului de alcool, a amenințat-o pe mama sa cu un cuțit, spunându-i că o omoară și că îi taie scalpul”, se arată în dosar.

”În fapt, în data de 28.08.2021, în timp ce se afla la domiciliul mamei sale din Bucuresti, sector 3, pârâtul agresor, aflat și sub influența alcoolului, a început să bată cu pumnii în ușa de la baie, pretextând că are nevoie la toaletă, deși acolo se afla fratele său vitreg, minor. În momentul în care reclamanta i-a solicitat să înceteze, pârâtul a început să adreseze cuvinte și expresii jignitoare, să o amenințe cu moartea, luând chiar un cuțit din bucătărie. Din aceasta cauză, reclamanta a făcut un atac de panica și a părăsit apartamentul sub pretext că merge să își amaneteze telefonul, în realitate ducându-se la Secția 12 Poliție.

Femeia s-a plâns că tânărul a vrut s-o ucidă, în trecut

Din formularul de evaluare a riscului completat de către reclamantă, instanța reține că agresorul a mai amenințat-o în trecut, chiar a încercat să o ucidă și a agresat-o efectiv, vandalizând lucruri în casa. Din aceasta cauză reclamanta se teme puternic pentru viața sa și a fiului său minor ”, se mai arată în motivarea deciziei prin care fiul Narcisei Guță nu mai are voie să se apropie de mama lui timp de 3 luni.

Narcisa, fosta iubită a lui Nicolae Guță, amenințată de fiul ei din fosta relație

Scena din apartamentul Narcisei s-a încheiat cu sosirea unui echipaj de poliție. Oamenii de ordine au notat în procesul verbal că tânărul mirosea a alcool și le-a recunoscut polițiștilor că a consumat substanțe psihoactive (iarbă).

Nicușor trebuie să stea departe 3 luni de mama lui

Nicușor, fiul Narcisei, a fost reprezentat de un avocat care a cerut respingerea acțiunii pentru că nu s-a dovedit existența violenței fizice ci doar a celei verbale. El a mai notat că trecutul infracțional al tânărului nu conține fapte cu violență ale acestuia.

Nicușor, fiul Narcisei Guță

În final, instanța a decis ca fiul Narcisei nu are voie să se apropie la mai puțin de 100 metri de mama lui și 200 de metri față de locuința acesteia. De asemenea, timp de 3 luni, Nicușor nu are voie să ia legătura telefonic sau prin altă formă cu Narcisa și va fi obligat să urmeze un tratament și consiliere psihologică în vederea depășirii dependenței de alcool. În cazul încălcării acestor măsuri, tânărul riscă închisoarea de la 6 luni la 5 ani.