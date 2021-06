Nepoata lui Nicolae Guță și-a pus cei mai mari sâni din România! Cum arată Sonia după operația care i-a mărit bustul de două ori și jumătate! EXCLUSIV

Sonia Ferrari și-a pus sâni XXL 13:51, iun 13, 2021 Autor: Radu Constantin

In articol:

Sonia Ferrari și-a îndeplinit cel mai mare vis al ei: acum are cei mai mari sâni din România. Nepoata lui Nicolae Guță a trecut de la implanturi de 400 ml, cât avea înainte la 1.050

”Doar Loredana Chivu mai are astfel de silicoane”

ml, adică sâni de două ori și jumătate mai mari decât avea înainte. Operația a avut loc în urmă cu câteva zile, la clinica medicului Stan Vitalie.

Ar fi mărimea maximă la silicoane, până în acest moment, însă puține sunt femeile care pot să suporte un astfel de implant, ținând cont și de faptul că ai nevoie de o anumită constituție pentru o astfel de mărime. ”De la noi, doar Loredana Chivu mai are 1.050 ml la implanturi. Cred, nu sunt sigură”, a declarat Sonia Ferrari pentru WOWbiz.ro.

Sonia Ferrari este nepoata lui Nicolae Guță

Citeste si: Primele imagini cu Loredana Chivu, după ce a ieșit din spital! Diva, de la urgențe, direct la shopping! Imagini EXCLUSIVE

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

”Mi-am schimbat sânii de la 400 la 1050 ml și sinceră să fiu, la început m-am simțit puțin amețită, acum mă simt foarte ok. Sunt foarte fericită că mi-am schimbat sânii. Sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Urmează să filmez și clipuri la două piese pe care le-am scos recent. Am așteptat operația, să fiu cu sânii ok pentru clipurile astea”, a mai povestit Sonia Ferrari.

Sonia a investit peste 50.000 de euro să devină femeie

Sonia, nepoata lui Nicolae Guță, este cântăreață și a devenit cunoscută mai ales după participarea le emisiunea ”Chefi la cuțite”. Ea s-a născut bărbat, însă și-a dat seama că își dorește de fapt să fie femeie. La 26 de ani, Marcel a devenit Sonia, iar transformarea a costat peste 50.000

de euro.

Citeste si: Cântăreața româncă Sonia Ferrari, martora atacurilor de la Viena! ”A trecut pe lângă noi și a tras în ea. Atunci am înghețat” EXCLUSIV

”În afară de operația în sine, au mai fost și alte intervenții pentru a arăta așa cum mă vedeți acum. Mi-am pus implanturi cu silicon, mi-am scos grăsimea de pe abdomen, mi-am îndreptat bărbia, mi-am pus buze, un aqua-filling la fund”, a povestit Sonia Ferari pentru WOWbiz.ro. În urmă cu câteva luni, Sonia și-a mai făcut o operație estetică prin care și-a mărit și rotunjit fundul.

Sonia Ferrari, după operație

”Modelul meu este Kim Kardashian, poate nu chiar atât de extrem ca la ea, dar pe acolo. Forma aia de sirenă, cum mai vezi la Cardi B. sau Nicki Minaj. De la noi ar fi Loredana Chivu. O să-mi fac un corp de braziliancă”, povestea cu câteva luni în urmă nepoata lui Nicolae Guță.