Iancu Sterp se numără printre cei mai râvniți bărbați din România în acest moment! Războinicul de la Survivor România nu punctează doar pe trasee, ci și în imimile reprezentantelor sexului frumos, care suspină de fiecare dată când îl văd la bustul gol direct din Republica Dominicană.

Iancu Sterp, un adevărat crai la Puterea dragostei, dar și la Survivor

Din păcate pentru doamnele și domnișoarele care visează măcar la o noapte cu Iancu, ghinion, tânărul din Hațeg are iubită, pe Denisa, o superbă blondă pe care a cunoscut-o la Puterea dragostei în sezonul 2 și alături de care a plecat din competiția amoroasă convins câ ea este și va rămâne femeia lui. ”Este cea mai frumoasă femeie de lume, nu există alta cu un chip angelic și mai minunat decât al ei! O iubesc, și abia aștept să o revăd, să o țin în brațe și să îi spun că nu am să mai stau departe de ea niciodată”, a spus războinicul imediat ce a văzut-o și auzit-o la proba de comunicare.

Pe de altă parte, dacă, acum, Denisa este femeia din viața războinicului, în urmă cu aproape un an o altă frumușică era în inima lui, este vorba despre Roxana Buzoiu.

Iancu Sterp și Roxana este iubirea despre care nu mai vorbește nimeni în acest moment, însă ea a fost una puternică și cu năbădăi. Cei doi au fost împreună în primul sezon al emisiunii Puterea dragostei. În ciuda faptului că între ei era o diferență de vârstă, dar și de comportament, el rezervat, ea vulcanică, o bună perioadă de timp, s-au înțeles de minune și mulți îi vedeau împreună și după ieșirea din competiția amoroasă. În mod surprinzător, exact în săptămâna finalei, Iancu a decis să pună capăt relației. "Nu este ce îmi doresc eu. Roxana nu se poate controla, are un comportament vulcanic, și mie îmi displace acest lucru. În momentul în care am văzut că nu se poate stăpâni și dă frâu sentimentelor fără să se gândească, am luat hotărârea să pun punct legăturii noastre. Vreau să fiu relaxat în relație, nu mereu în gardă", avea să povestească Iancu Sterp pentru WOWbiz.ro.