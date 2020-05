Iancu Sterp, mesaj dupa ce a pierdut Finala Survivor Romania

In articol:

Ajuns mai tarziu in competitie, Iancu Sterp este de parere ca a fost dezavantajat din aceasta cauza, desi multi ar fi crezut ca este un avantaj.

Primele declaratii facut de Iancu Sterp dupa ce a pierdut Finala Survivor Romania

"Lumea priveste din doua unghiuri. Lumea a privit ca pe un avantaj faptul ca am intrat mai tarziu. Lumea a considerat ca eu sunt avantajat pentru faptul ca am intrat mai tarziu, dar eu l-am vazut ca pe un dezavantaj. Consider ca mi-a fost mai greu sa ma acomodez, sa ma integrez intr-o echipa deja sudata.

Sa ma adaptez intr-o echipa bine sudata. Insa eu cred ca m-am descurtat bine. M-am integrat si pe traseu.", a spus Iancu Sterp dupa Finala Survivor Romania 2020.

Iancu Sterp, in Finala Survivor Romania! Cum a ajuns vedeta tv tanarul de 21 de ani

Iancu Sterp este in Finala Survivor Romania, desi el a intrat in emisiune la doua luni dupa ceilalti concurenti.

Iancu Sterp a reusit sa ajunga in Finala Survivor Romania, alaturi de alti doi Razboinici, Lola Crudu si Emanuel Neagu, dar si de Faimoasa Elena Ionescu.

Inca de la intrarea lui in competitia Survivor Romania, Iancu Sterp a dovedit ca este un bun sportiv, aducand imediat puncte echipei sale.

Finala Survivor Romania. Iancu Sterp este vedeta tv la doar 21 de ani

Iancu Sterp are 21 de ani si a devenit vedeta tv inainte de Survivor Romania prin participarea lui la Puterea Dragostei, un show matrimonial difuzat de Kanal D.

Acolo, Iancu Sterp nu doar ca a reusit sa-si atraga numerosi fani, dar si-a gasit si iubita. Denisa, iubita lui Iancu Sterp de la Survivor Romania, este o blonda frumoasa cu care tanarul formeaza un cuplu de mai bine de jumatate de an.

Iancu Sterp de la Survivor Romania, relatie controversata cu Emy Alupei

Cu toate acestea, la Survivor Romania, Iancu Sterp s-a facut remarcat nu doar pentru rezulatele sale in jocuri, ci si pentru relatia controversata dintre el si Emy Alupei, o concurenta Survivor Romania din tabara Faimosilor. Apropierea dintre Iancu Sterp si Emy Alupei a fost subiect de barfe intre ceilalti concurenti de la Survivor Romania, dar si de numeroase discutii acasa, intre parintii celor doi, prieteni si Denisa, iubita lui Iancu Sterp.

Citeste si: Dan Cruceru, mesaj pentru Elena Ionescu, castigatoarea Survivor: "Unii te blameaza, multi te..."

Citeste si: Scandalul nu s-a încheiat după Survivor România între Ghiță și Elena Ionescu! Acuzații grave din partea fanilor după o declarație controversată

Citeste si: Faimosii de la Survivor, criticati dur: "Urat din partea voastra! Ce face invidia din oameni!"

Intr-un final, lucrurile s-au lamurit cumva. Desi, Emy Alupei le-a marturisit colegelor de la Survivor Romania plingand ca nu intelege de ce s-a comportat Iancu asa cu ea, tanara a realizat ca acesta nu are pentru ea decat sentimente de prietenie.

Emy Alupei s-a destainuit Lolei si Elenei. Ea a marturisit ca are sentimente pentru Iancu, si ca este ranita de faptul ca acesta i-a spus ca ei doi nu mai au ce discuta in afara jocului. ”Cand doar unul are sentimente si celalalt nu, e normal sa suferi”, a marturisit Emy la Survivor Romania.

Cum a ajuns Iancu Sterp in finala

Iancu Sterp, in Finala Survivor Romania, dupa ce a reusit sa isi castige imunitatea chiar in ultimele jocuri. El i-a invins, pe rand, pe Cezar Juratoni si pe Elena Ionescu.

Inainte de aceasta insa, Iancu Sterp a intrat la votul publicului, alaturi de alti doi concurenti, Ghita Balmus si Cezar Juratoni. Atunci, Ghisa Balmus a fost eliminat de la Survivor Romania.

Cat de bogata e familia lui Iancu Sterp

Iancu Sterp are 21 de ani si face parte dintr-o familie numeroasa, cu 4 copii, din Hateg. Familia lui Iancu Sterp este extrem de bogata in satul Tustea, nu departe de orasul Hateg. Casa familiei Sterp este indiscutabil in centrul atentiei, mai ales ca pe peretele exterior al vilei troneaza o imagine in marime naturala cu cei doi baieti ai familiei: Culita si Iancu, imbracati ca niste ciobani care au grija de turma lor! Vila, aflata in grija mamei, este o cladire impunatoare, construita in stilul unei pensiuni de munte, cu etaj, cu mult lemn si cateva corpuri distincte, dar si de o gradina cu flori si pomi fructiferi. Mai mult, familia Sterp detine si o stana importanta cu peste 800 de oi si 30 de vaci, de unde se castiga sume enorme. ”Este cea mai instarita familie din zona, dar si cea mai muncitoare”, au spus localnicii despre familia lui Iancu Sterp.

Desi acum Iancu de la Survivor Romania este cunoscut,o adevarata vedeta tv, in urma cu mai putin de doi ani, el era doar fratele mai mic al lui Culita Sterp, cunoscutul cantaret, care a fost casatorit cu Carmen de la Salciua.

Iancu Sterp este, la 21 de ani, student la Agronomie. A ales aceasta facultate pentru a putea sa se ocupe mai bine de ferma familiei. Intre treburile la stana, Iancu Sterp isi gaseste timp sa faca si diverse filmulete pe care le posteaza pe canalul sau de Youtube, care acum are peste 160.000 de abonati.