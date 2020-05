In articol:

Elena Ionescu este câștigătoarea Survivor România, deși Faimoșii, echipă din care a făcut parte în competiție, au încercat din răsputeri să o elimine. Deși, a fost nominalizată de câte ori s-a putut pentru a fi eliminată din competiție, Elena Ionescu a fost salvată de fiecare dată de telespectatori, ale căror voturi au făcut-o în Finala Survivor România de sâmbătă seara și câștigătorul Survivor România 2020.

Citeste si: Faimoasa Emy Alupei, prima reactie dupa Finala Survivor castigata de Elena Ionescu: "Frate, trebuie sa..."

Scadalurile dintre Faimoși se pare că nu s-au încheiat nici după ce show-ul și-a desemnat câștigătorul. Iar Ghiță Balmuș nu a putut uita certurile cu Elena Ionescu. Întrebat de fani, chiar înainte de marea Finală Survivor România, cine își dorește să câștige, Ghiță a răspuns că Emanuel. Afirmația lui a fost taxată imediat de fanii Elenei Ionescu.

”Ce face invidia din oameni. De ce nu ai fost īn echipa albastră dacă īti dorești să nu câștige Elena. Mai ziceai ca nimeni nu este invidios că Elena este finalistă. Te contrazici singur īn tot ce spui”, este doar unul dintre mesajele trimise lui Ghiță Balmuș după ce acesta a mărturisit că îl susține pe Emanuel Neagu, unul dintre Războinicii ajunși în Finala Survivor România.

Elena Ionescu, câștigător Survivor România. De altfel, faptul că până la final, Elena Ionescu nu a reușit să se înțeleagă bine cu Faimoșii, reiese și din declarațiile ei privindu-i pe Războinici. Elena Ionescu a mărturisit că s-a înțeles foarte bine cu Războinicii, și că Lola, Iancu și Emanuel sunt niște oameni minunați.

Citeste si: Elena Ionescu, prima reacție după ce a câștigat Survivor Romania 2020!

Elena Ionescu a câștigat Survivor România. Scandalurile și strategiile de la Survivor România

Scandal Survivor România. Elena Ionescu a avut certuri cu colegii săi încă de la început. Prima cu care s-a certat Elena Ionescu a fost Grațiela Duban. De altfel, cele două Faimoase au tot avut scandaluri până la plecarea Grațielei de la Survivor România. Dar nu doar cu Grațiela a avut probleme Elena, ci și cu Lino Golden, cu Ruby și Bogdan Vlădău, dar mai ales cu Ghiță Balmuș. Aceste certuri au dus mereu la nominalizarea Elenei Ionescu, de care Faimoșii se tot chinuiau să scape, spre surpinderea totală a Războinicilor. Pentru că indiferent de rivalitățile din tabăra Faimoșilor, Elena Ionescu aducea puncte constant echipei sale, fiind una dintre cele mai bune concurente. Probabil că lucrul acesta a fost apreciat și de telespectatorii Survivor România, care au decis prin vot, de fiecare dată, rămânerea ei în competiție. Iar acum, tot telespectatorii au decis ca Elena Ionescu este castigatoarea Survivor România.

Citeste si: Transformarile incredibile ale concurentilor ''Survivor Romania'' de la inceputul competitiei si pana la final!

Cele mai multe scandaluri de la Survivor România au fost între Elena Ionescu și Ghiță Balmuș. Până aproape de finalul competiției Survivor România, cei doi și-au aruncat cuvinte grele și, mai întotdeauna scandalul pleca de la mâncare.

”Eu nu pot să mă prefac că o suport pe Elena. Pe Elena n-o suport și i-am zis și ei. Nu-i suport fața, nu-i suport acțiunile. Nu-mi place fața ei!”, a răspuns Ghiță, atunci când a fost întrebat de Emy Alupei de ce nu o place pe Elena.

De altfel, chiar dacă înainte de a fi eliminat de la Survivor România, Ghiță Balmuș părea a se ănțelege bine cu Elena Ionescu, într0un momnet de sinceritate, chiar în emisiune a dezvăluit care a fost strategia lui.

Scandal Survivor România. Ghiță Balmus de la Survivor a avut un moment de sinceritate, care i-a surpins pe toți. ”Știam că o sa fiu nominalizat, trebuia să joc și eu cumva. Am văzut că dă în Cezar, m-am dus lângă Elena să nu dea în mine. Să dea în Cezar. Am făcut strategie”, a dezvăluit adevărul Ghiță Balmuș, știind că acum nu mai avea rost să se ascundă. ”Șarpele”, au spus râzând ceilalți foști concurenti care l-au auzit.

Citeste si: Elena Ionescu, în Finala Survivor România! Cum a ajuns în competiția din Republica Dominicană

Scandal între tabere după Finala Survivor România

Survivor România a născut multă patimă, iar fanii și-au susținut favoriții până la final. Așa că, după ce Elena Ionescu a câștigat Finala Survivor România, fanii s-au împărțit în două tabere, unii au felicitat-o pe Elena Ionescu pentru că este câștigătorul Survivor România, alții care au criticat-o.

Publicul însă a decis prin vot:Elena Ionescu este castigatorul Survivor Romania! Ea a dovedit o extraordinara determinare, un psihic de otel, in ciuda tuturor dificultatilor. Sportiva redutabila pe trasee, a luptat cu indarjire, dovedind pana in ultimul moment ca merita sa fie castigatoarea celei mai spectaculoase competitii televizate din Romania.

Iată momentul în care Elena Ionescu este anunțată ca fiind câștigătorul Survivor România

Dupa o ultima editie incarcata de emotii, sustinuta de voturile celor de acasa, Elena Ionescu a devenit castigatoarea “Survivor Romania”, intrand in posesia premiul de 250.000 de lei si a trofeului atat de ravnit.

“Ma plec in fata publicului care m-a sustinut. (…) Am luptat ca o leoaica pentru copilul meu”, a declarat Elena Ionescu printre lacrimi de bucurie, tinand trofeul strans in brate.