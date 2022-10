Iancu Sterp, pas important alături de iubita lui! A anunțat că vor locui împreună, dar deja au apărut primele probleme: „Am început cu stângul mutarea asta”

In articol:

După nunta surorii lui, și Iancu Sterp a decis să-și ducă relația la următorul nivel. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" și iubita sa, Denisa, s-au mutat împreună în Timișoara, acolo unde tânăra studiază în prezent.

În prima zi petrecută împreună cei doi îndrăgostiți au avut, însă, parte de un mic incident!

Iancu Sterp: "Am început cu stângul mutarea asta!"

Iancu Sterp și Denisa Coțolan au luat decizia de a se muta împreună, la câteva săptămâni după ce și-au oficializat relația în mediul online. Cu această ocazie, cei doi au ținut să le povestească urmăritorilor și cum și-au petrecut prima zi împreună, în aceeași locuință. Printre altele, fratele lui Culiță nu s-a putut abține să nu-și dea de gol iubita. El a povestit cum Denisa a reușit să vină acasă cu o amendă usturătoare, după ce a parcat mașina într-un loc interzis:

Iancu Sterp [Sursa foto: Captură video]

"Iancu Sterp: Noi ne-am mutat împreună, după cum se vede. Bine, când pot și eu mai merg și pe acasă, mai am treabă și pe acasă, așa că stau și eu cu ea cât pot aici. Și am venit cu mașina mea de data asta și ce credeți? Eu m-am trezit mai după ea, că eu nu sunt la școală și primesc poza asta de când m-am trezit, că a blocat niște bătrâni, a parcat în poartă: 'Dacă o cunoaște cineva, să-i zică să vină să mute mașina, nu putem ieși de o oră din curte'. Era să o ridice (n.r. mașina), așa-i?

Denisa, iubita lui Iancu: Da, era și poliția acolo. Dar am scăpat.

Iancu Sterp: Dar ai primit amendă, așa-i?

Denisa, iubita lui Iancu: Am primit.

Iancu Sterp: Am început cu stângul mutarea asta la Timișoara, dar nu-i nimic, cum a zis și Denisa, dacă începem cu stângul, terminăm cu dreptul.", au spus cei doi, în cadrul ultimului vlog postat pe canalul de Youtube al lui Iancu Sterp.

Iancu Sterp și iubita lui, Denisa [Sursa foto: Captură video]

Iancu Sterp, adevărul despre relația cu Denisa

Iancu Sterp și Denisa Cotolan s-au afișat împreună în urmă cu câteva săptămâni, însă puțini știu că povestea lor a început, de fapt, pe băncile școlii. Fratele lui Culiță a dezvăluit recent, într-un interviu exclusiv pentru WOWnews, că s-a îndrăgostit de actuala iubită încă de pe vremea când era în liceu, iar de atunci nu a mai putut să o uite: "E poveste lungă. Povestea noastră e de opt ani, numai că nu ne știa nimeni, nu eram la TV. E din liceu, eu eram în clasa a X-a, ea a IX-a, eram mai copii, am fost atunci împreună, eram mai necopți la minte. După care am luat-o pe drumuri un pic separate, dar uite, dacă dragostea este adevărată și mare, până la urmă ne-am intersectat și suntem împreună acum. A fost singura fată de care am fost îndrăgostit și pe care am iubit-o și de aia niciodată nu mi-am putut lua gândul de la ea.

În perioada asta de 7-8 ani cât nu am avut relație, noi ne-am mai dat câte un mesaj, am mai vorbit pe ici, pe colo, aveam scânteia aia, iar acum ne-am mai maturizat și am decis să fim fericiți. Acum suntem bine. A venit din partea amândurora și natural. Acum vrem să recuperăm timpul pe care l-am pierdut.", a mărturisit Iancu Sterp, într-un interviu exclusiv, difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.