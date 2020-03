Iancu Sterp a fost primit cu braţele deschise de Războinici, mai ales că a fost deschis la sfaturi şi a reuşit să aducă puncte echipei sale. Iancu Sterp a intrat în competiţia din Republica Dominicană sâmbătă seara, iar astăzi, după doar o zi, a devenit deja eroul echipei sale.

Iancu Sterp, performanță uluitoare la Survivor! Războinicii cred că ar putea câștiga finala: „Nu trebuia să îi dau sfaturi că ne apropiem de final și e un adversar bun"

Iancu a intrat cu forţe proaspete în echipa Războinicilor şi a stârnit admiraţia colegilor lui după ce a câştigat toate cele trei jocuri.

"Iancu, ai fost eroul echipei tale. Trei din trei, dar cu toate acestea, echipa ta a pierdut.", a spus Dan Cruceru.

"Nu am ce să reproşez. Fiecare a tras cu dinţii cum am tras şi eu. Poate am avut un pic mai mult noroc la final şi am reuşit să dobor toate totemurile, dar asta este, suntem o echipă, trebuie să învăţăm să mai şi pierdem, mergem mai departe şi sperăm să câştigăm meciul viitor.", a spus Iancu Sterp după înfrângerea suferită de Războinici.

Colegii lui Iancu s-au bucurat de victoria lui Iancu, dar pe de altă parte şi-au pus şi semne de întrebare, mai ales că competiţia devine din ce în ce mai aprigă. Emanuel a spus despre Iancu că este un adversar bun pentru marele premiu.

"Eu chiar mă bucur de evoluţia pe care a avut-o Iancu. Să aduci trei din trei şi să fii la început... Bravo!"

"Mă bucur că avem forţe proaspete. S-a văzut pe traseul de astăzi cu Iancu. Chiar a adus trei puncte. Dar ai grijă, nu te mai arunca aşa că noi avem nevoie de tine.", i-au spus Războinicii lui Iancu.

"Iancu, astăzi, pe traseu a fost bombă! Serios! În primă fază, când am avut meciul, un pic cu emoţii, un pic mai stângaci, că e normal prima oară, dar azi pe traseu, eram la ca la un joc... parcă mi-a ascultat comenzile. Cum intra prin cilindri, iar la sfârşit, pac, pac, pac..", a spus şi Emanuela.

, a adăugat Emanuel.