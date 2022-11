Iancu Sterp, răspuns dur pentru Raul Dan, după ce a spus public că îi e frică să se lupte cu el în cușcă: „Ne batem când vrei tu, unde vrei tu. Pune-ți dinți înainte”

In articol:

Iancu Sterp a devenit unul dintre cei mai urmăriți și apreciați tineri de la noi. De când s-a făcut remarcat la TV, prin diferitele apariții pe care le-a avut pe micul ecran, fratele lui Culiță se bucură de o mare comunitate de admiratori.

Viața lui s-a schimbat radical, motiv pentru care a pus pe locul doi treaba de la stână și se axează acum pe luptele din ring, pe emisiunile TV și, mai

nou, a devenit și actor, căci va apărea în filmul lui Matei Dima, în rol de polițist.

Citeste si: Iancu Sterp a cerut-o în căsătorie pe Denisa Coțolan? Detaliul pe care nimeni nu l-a observat până acum

Iancu Sterp, dur cu Raul Dan

Deși este foarte ocupat, Iancu își face timp să vadă și ce se întâmplă pe rețelele de socializare, acolo unde acum a avut o reacție dură. I-a vizat pe toți cei care vorbesc despre el ori îl provoacă să intre în cușca RXF cu ei, dar săgeata principală a mers către Raul Dan.

Asta după ce tânărul a spus public că l-a provocat pe Iancu Sterp, dar antrenorul acestuia i-a refuzat categoric.

Citeste si: Cine este femeia care l-a dat afară pe Culiță Sterp de la concert- kfetele.ro

Citeste si: Alimentele pe care Mihai Șora le mănâncă zilnic. Azi a împlinit 106 ani: „Anul viitor intru la școală”- bzi.ro

”Am primit și noi un răspuns de la Iancu, l-am primit prin antrenorul lui, pe live, unde mi-a explicat că el nu-l lasă pe Iancu să lupte cu mine. Că el este antrenorul lui și datoria lui este să aibă grijă de elev. Ok, îi respect, doamne ajută! Mă antrenez cu cel mai mare antrenor de MMA din România, care a ieșit la pensie. Am primit și de la el (n. red. Iancu Sterp) un răspuns cu dus-întors. Cine are ceva cu el, să-l caute la sală. Până acum câteva zile el se posta, că se antrenează pentru gale. I-a fost frică să facem un meci oficial. Dacă îi băgam o stângă și îl culcam și se ducea numele lui ăla mare. Până la urmă, el mănâncă după numele ăla mare pe care îl poartă”, a spus Raul Dan în mediul online.

În replică, fiul cel mic al familiei Sterp nu s-a lăsat și a dat de înțeles că va trece peste cuvântul antrenorului său, dar doar cu o condiție.

Mai mult decât atât, pe lângă faptul că se declară sigur că dacă va intra în cușca de MMA cu Raul Dan, va ieși învingător, Iancu le dă replica și altora care îl vorbesc pe unde apucă.

Fostul concurent de la Kanal D spune că mulți tineri, dornici de celebritate, se folosesc de numele său pentru a ajunge în atenția celor din online. Căci, doar așa, bârfindu-l pe el sau provocându-l la luptă, pot să se facă remarcați.

Iancu Sterp, răspuns dur pentru Raul Dan, după ce a spus public că îi e frică să se lupte cu el în cușcă [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Frații Sterp, mesaje emoționante pentru Iancu. Mezinul familiei și-a sărbătorit ziua de naștere: „Uniți pe viață”

Altfel, nimeni nu s-ar uita la ei, însă norocul lor este că el, spune Iancu, nu îi bagă în seamă pentru a nu le crește importanță, nu pentru că ar avea vreo frică legată de abilitățile sale sportive.

„Fac clipul ăsta special pentru papițoii care mă provoacă la bătaie sau pe care i-am bătut și care încă mai dau din gură. Încetați să mai dați din gură toată ziua ca niște gâște despre mine. Vedeți că nu vă bag n seamă deloc, eu v-aș băga, dar nu aveți caracter deloc. Încercați să mă provocați pe mine să aveți și voia audiență, pentru că atunci când rostiți sau scrieți numele Iancu Sterp în clipurile voastre se uită lumea. Dacă nu l-ați scrie sau nu l-ați rosti nu s-ar uita nici bunicile voastre. Asta e realitatea. Vreau să ne batem când vrei tu, unde vrei tu, dar am o condiție, vreau să îți pui dinți înainte. Vrei să te bați în gale, dar nici nu ai dinți. Puneți dinți înainte, să am ce să scot din gură. Asta condiție vreau să îndeplinești...”, a spus Iancu Sterp pe TikTok.