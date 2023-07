Iancu Sterp revine în cușcă! Este gata să se bată cu George Zănoagă: "O să fie cel mai frumos meci din RXF". Ce promisiune i-a făcut adversarului | EXCLUSIV

In articol:

După ce a dispărut din ring o perioadă, Iancu Sterp revine în forță în gala RXF 45, acolo unde se va bate în cușcă cu George Zănoagă.

Cei doi sunt prieteni buni, însă în ring sunt gata să fie sportivi și să dea tot ce au mai bun.

În exclusivitate, Iancu Sterp a vorbit despre meciul pe care îl va avea cu George Zănoagă. Sportivul este convins că va fi cel mai frumos meci din gala RXF, fiind o adevărată provocare pentru amândoi, tocmai pentru că atât el, cât și George sunt extrem de buni în ring.

Vedeta i-a acordat un interviu Corneliei Ionescu, pentru WOWnews și a povestit totul despre retragere, lupta cu George Zănoagă, dar și provocarea pe care o are acesta pentru el în meciul ce va avea loc în curând. Iancu nu a venit singur la București, ci alături de fratele său, Culiță, iar în gala cea mare urmează să vină toată familia să-l susțină.

O provocare și mai mare este că centura RXF va fi în joc, pentru prima dată, în meciurile dintre persoanele publice așa că miza dintre Iancu Sterp și George Zănoagă este cu atât mai mare.

Iancu Sterp, totul despre lupta în cușcă cu George Zănoagă

Iancu Sterp și George Zănoagă se vor lupta în cușcă, în Gala RXF 45. Vedetele au în joc o miză și mai mare, căci de această dată se dă pentru prima dată centura RXF din istoria meciurilor în cușca de MMA între persoanele publice.

"Eu zic că o să fie un meci frumos. Nu neapărat greu, pe cât va fi de frumos. L-am văzut pe George cum luptă, este mai calculat, nu se aruncă așa. O să fie un meci frumos, cel mai fain meci care a fost până acum în RXF", a mărturisit Iancu Sterp, pentru WOWnews.

Iancu Sterp spune că meciul dintre el și George va fi cel mai fain din RXF, tocmai pentru că ei nu sunt doar prieteni, dar și foarte buni sportivi. Dacă inițial nu concepea să se bată cu un prieten, de această dată amândoi vor fi sportivi și vor da tot ce e mai bun în cușcă.

"Nici eu nu prea concepeam chestia asta. Nu suntem prieteni foarte apropiați, dar totuși suntem prieteni. Am zis că o facem strict sportiv, pentru că suntem cei mai buni și trebuie să vedem care este cel mai bun dintre noi", a mai adăugat Iancu Sterp.

Iancu Sterp, mesaj pentru George Zănoagă, înainte de meci

Fratele lui Culiță Sterp i-a transmis chiar și un mesaj lui George, înainte de meciul pe care în vor avea în toamnă. Iancu Sterp este gata să dea tot și este destul de convins că va câștiga lupta. "George, pregătește-te mai mult ca niciodată, că meciul acesta o să fie de neuitat", a transmis Iancu Sterp, la WOWnews.

Vedeta a venit și cu o serie de clarificări cu privire la faptul că în ultimele gale nu a mai intrat în cușcă. S-a crezut inițial că Iancu a renunțat la luptă, însă acesta ne-a dezvăluit în exclusivitate că motivele au fost cu totul și cu totul altele.

"Nu am fost niciodată axat să nu mai intru în cușcă. Nu m-am mai înțeles cu conducerea RXF la bani. Acum am renegociat contractele ca să zic așa și ne-am înțeles și am venit în cușcă. Consider că ei au greșit față de mine", a mai precizat Iancu Sterp.

George Zănoagă, declarații despre meciul cu Iancu Sterp

La rândul său, George Zănoagă este pregătit să intre în cușca de MMA și să lupte cu Iancu Sterp. Antrenorul știe bine că va fi vorba de o provocare, însă este convins că va fi un meci scurt între ei.

"Am înțeles că a avut două variante, între mine și Fachiru. Mă bucur că m-a ales pe mine și cred că o să fie un meci frumos. Este centura în joc. Este prima dată în RXF, decând au început meciurile acestea între persoane publice când s-a pus centura în joc și va fi așa o încărcătură emoțională foarte mare", a explicat și George Zănoagă.

