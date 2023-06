In articol:

Andi Constantin face acuzații grave după meciul cu Mihai Aftănase. Vedeta a primit o lovitură interzisă în timpul luptei așa că organizatorii au decis să anuleze dintre el și Mihai Aftănase.

Andi a vorbit, în exclusivitate la Online Story by Cornelia Ionescu despre lupta din cușcă și a explicat de ce a ajuns de urgență la spital.

Luptătorul a fost transportat la spital după ce a primi o lovitură interzisă din partea adversarului său. Mihai Aftănase nu ar fi jucat potrivit regulamentului, însă Andi Constantin nu îi poartă pică, ci este de părere că cea mai mare vină o are arbitrul, așa cum a mărturisit chiar el la WOWnews.

Andi Constantin, revoltat după lupta cu Mihai Aftănase

Invitat la Online Story by Cornelia Ionescu, Andi Constantin a vorbit despre lupta în cușcă cu Mihai Aftănase. Vedeta susține că au fost folosite lovituri interzise și astfel sănătatea lui ar fi fost pusă în pericol.

"Oamenii de acasă au văzut cum pe final este furată victoria cu o lovitură interzisă. Nu eu am făcut contestație pentru că eu nu mai eram conștient să mai pot gândi, cei din staff-ul meu, în speță Pitbull a făcut contestație, spunând că a fost o lovitură ilegală și că trebuie descalificat adversarul meu.(...) Am fost lovit de o lovitură ilegală, interzisă! Mai exact de un picior în cap, în spatele capului, în momentul când eu mă duceam după o finalizare pe mâna adversarului.

Eu nu știam că jucăm după regulile de bar sau de maidan. Eu sunt un sportiv și îmi place acest sport. Practic sportul de performanță și mă aștept ca oamenii din jurul meu, adversari sau arbitrii să per formeze la același nivel.(...) Nu știam că trebuie să îmi iau cuțitul sau bâta la mine sau loviturile interzise", a dezvăluit Andi Constantin, la WOWnews.

Andi Constantin a stat patru ore pe targă

Luptătorul susține că lovitura primită de la Mihai Aftănase l-a trimis direct la spital. Andi Constantin a povestit că a stat pe targă 4 ore, cei care au contestat meciul de MMA fiind oamenii din staff-ul său.

"Eu am stat patru ore în camera de urgență, la spital, ca să îmi revin. După patru ore am putut să merg iar. Am stat patru ore pe targă pentru că mă hiperventilasem, eram semiconștient, nu mai aveam gust, nu mai auzeam bine. Sunt lucruri pe care oamenii de acasă nu le știu și este sănătatea mea în joc, pe lângă show, pe lângă tot ce se întâmplă există și un om care își pune sănătatea în cușcă și nu este corect să nu îi asiguri această sănătate unui om. Există un regulament după care luptăm, sunt sporturi cu reguli", a explicat Andi.

În ceea ce îl privește pe Mihai Aftănase, Andi Constantin a povestit că nu îi poartă pică și nu are nicio problemă cu el, însă nu consideră că arbitrul a procedat corect în ceea ce privește meciul lor.

"Eu nu am nicio problemă cu Aftănase și asta vreau să fie clar! Arbitrul din cușcă, care se vrea arbitru și care este responsabilul a două vieți(...) Am pretenția ca nu adversarul meu să fie profesionist, ci arbitrul", a mai explicat Andi Constantin.

Meciul dintre Andi Constantin și Mihai Aftănase, anulat

Meciul dintre Andi Constantin și Mihai Aftănase a fost anulat de către organizatorii Galei RXF. Dacă inițial câștigător a fost desemnat Mihai Aftănase, a doua zi a fost comunicat faptul că partida dintre cei doi este anulată, având în vedere loviturile interzise folosite împotriva lui Andi Constantin.

"Partea bună este că au reconsiderat decizia din cușcă. Ceea ce nu este bine este că oamenii nu au înțeles că acolo s-a întâmplat un lucru interzis care mie mi-a pus sănătatea în pericol(...) Să nu oprești meciul după o lovitură ilegală și să îl lași să continue cu încă 15 lovituri în cap și în spatele capului, după o lovitură ilegală, este asalt(...) Nu dai un meci ca anulat din motiv că unul, când era să piardă, a scos din buzunar o lovitură interzisă!", a spus Andi, la WOWnews.

