Ianula este femeia care îi este de 29 de ani alături lui Laurențiu Duță. Cei doi se iubesc încă din 1993: „M-au atras ochii imediat”

Chiar dacă de cele mai multe ori Laurențiu Duță apare singur la evenimentele muzicale pe care le susține, asta nu înseamnă că în viața lui nu există cineva special.

Ianula este femeia care i-a furat inima solistului cu aproape trei decenii în urmă și care îl susține mereu pe cântăreț.

Solistul de la 3 Sud Est și-a ținut soția ascunsă ani de zile. [Sursa foto: Facebook ]

Ea este femeia care l-a cucerit pe solistul de la 3 Sud Est

Povestea de dragoste dintre Laurențiu Duță și soția sa, Ianula, durează de mulți ani și probabil va mai dura mult timp de acum încolo.

Cei doi se iubesc și se susțin unul pe celălalt de 29 de ani. Recent, cuplul a sărbătorit aniversarea a 15 ani de căsnicie, ocazie cu care cântărețul a postat o fotografie în care apare împreună cu soția sa.

Acest lucru nu este foarte obișnuit pentru artist și asta pentru că, în timp ce Laurențiu se bucură de celebritate, soția lui a preferat să rămână o persoană modestă, care nu ajunge prea des în lumina reflectoarelor.

Se pare însă că această atitudine este chiar cea care l-a atras pe solist. Laurențiu Duță a povestit recent cum s-au cunoscut cei doi, și cât de devreme în viață s-au întâlnit ei pentru prima oară.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea școlii noastre. Eram clasa a VI-a, a IV-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez. Apoi ne întâlneam și o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea în secret mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mica vedetă a școlii. Cântam cu chitara și câștigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al școlii. Îmi spunea că din când în când mai trecea să-mi vadă poza. Mai târziu ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat și faptul că era retrasă, cumințică. De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a declarat cântărețul pentru un post de televiziune.