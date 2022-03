„Iau tratament” Care este starea de sănătate a Oanei Roman, după ce ieri a anunțat că se simte foarte rău. Ce probleme are vedeta

In articol:

Oana Roman și-a îngrijorat ieri fanii de perețelele de socializare după ce a anunțat că nu se simte deloc bine. A luat o pauză de la Instagram, iar astăzi a venit cu noi informații despre starea ei de sănătate. Se pare că fiica lui Petre Roman va sta acasă pentru a se odihni în perioada următoare.

În ultimele zile, Oana Roman s-a străduit să ofere o mână de ajutor refugiaților ucraineni care au trecut granița la noi în țară. Oboseala fizică și psihică și-au spus cuvântul pentru Oana Roman în această perioadă. Cu numai o zi în urmă, vedeta le-a povestit fanilor ei că starea sa nu este deloc una bună. Din fericire, astăzi se simte mai bine, însă în continuare ia tratament și își dedică timp pentru a se odihni suficient.

„Bună dimineața. Nu mă simt extraordinar, dar nici mai rău ca ieri. Mulțumesc pentru toate mesajele de sănătate. Mă odihnesc și iau tratament! Aștept să fac și un test PCR, deocamdată testele rapide sunt negative.”, a spus Oana Roman în această dimineață pe Instagram.

De asemenea, Oana Roman a mărturisit că și-a făcut deja mai multe teste rapide, însă acestea au fost negative.

În cursul zilei de astăzi urmează să facă și un test PCR pentru a se asigura că nu este vorba de îmbolnăvire de coronavirus.

Citeste si: Anunț tulburător! Ce are de gând să facă Putin mâine, 4 martie! Decizia care va schimba totul..- bzi.ro

Oana Roman [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Vedete din România care au slăbit rapid după naștere. Cum au revenit la siluetele de fotomodel

Ce spunea Oana Roman în urmă cu o zi?

În cursul zilei de ieri, Oana Roman s-a ocupat de achiziționarea alimentelor pentru refugiații ucraineni, ajungând acasă aproape de orele serii. Cum a ajuns acasă, a simțit o stare de rău care nu i-a mai permis să facă și alte lucruri decât să se odihnească. Marius Elisei a ajutat-o cu alimentele pe care le-a cumpărat ducându-le într-un centru special pentru colectarea produselor pentru ucraineni.

Citeste si: Oana Roman are motive de bucurie astăzi! Vedeta sărbătorește ziua de naștere a fiicei sale, Isabela: „Te iubesc mai presus de orice”

„Am terminat de făcut cumpărăturile pentru refugiații ucraineni, însă ideea este că în mod brusc și agresiv am o stare de parcă m-a lovit trenul. Mă simt foarte rău. Am o stare urâtă, mă doare capul. Dacă nu se ameliorează treaba nu stiu ce fac, am o stare foarte nasoală generală. (…) M-am băgat în pat, am luat o pastilă și aștept să vedem.”, a povestit Oana Roman pe contul personal de Instagram.

„Mi-am făcut un test rapid și a ieșit negativ, mai aștept până diseară, până mâine dimineață, și nu știu, dacă tot nu sunt bine, o să fac un PCR.”, a mai povestit vedeta pe Instagram.